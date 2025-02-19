Путин впервые прокомментировал результаты переговоров России и США в Эр-Рияде

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.
По его словам, Москва сделала первый шаг к восстановлению сотрудничества с Вашингтоном по различным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Путин также отметил, что выдворение дипломатов России и США не приносит положительных результатов, и теперь дипломаты будут возобновлять свою работу. Глава государства добавил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине.
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая за несколько лет личная встреча делегаций России и США. Делегацию России возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая за несколько лет личная встреча делегаций России и США. Делегацию России возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Анастасия Хохлова