Глава РФПИ Дмитриев: Прогресс в отношениях РФ и США возможен в ближайшие месяцы

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Прогресс в переговорах между Россией и Соединёнными Штатами вполне возможен в ближайшие два-три месяца. В целом отношения между странами могут сдвигаться в сторону нормализации и даже некоторого потепления на фоне практически полной их заморозки при предыдущей администрации.
Об этом заявил глава Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передаёт URA.RU. Этот суверенный инвестиционный фонд РФ был создан в 2011 году по инициативе президента страны Владимира Путина и с момента основания Дмитриев является его генеральным директором.
Он также добавил, что администрация предыдущего президента США Джозефа Байдена вводила всех в заблуждение о состоянии российской экономики, которая выстояла под беспрецедентным санкционным давлением. Что касается санкций, то они сильнее и больнее ударили по самим Штатам, чем по России, где они стимулировали развитие импортозамещающих производств.
Кроме того, многие крупные американские компании утратили свои позиции на российском рынке, а значит и свои будущие доходы, отметил глава РФПИ. Теперь им придётся приложить немало усилий, чтобы вновь занять достойное положение в российском сегменте и выдержать жёсткую конкуренцию, так как «свято место пусто не бывает».
В заключение Кирилл Дмитриев подчеркнул, что России и США следует переходить к созданию и реализации совместных проектов. В частности, следует обратить внимание на Арктику.
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Он также добавил, что администрация предыдущего президента США Джозефа Байдена вводила всех в заблуждение о состоянии российской экономики, которая выстояла под беспрецедентным санкционным давлением. Что касается санкций, то они сильнее и больнее ударили по самим Штатам, чем по России, где они стимулировали развитие импортозамещающих производств.
Кроме того, многие крупные американские компании утратили свои позиции на российском рынке, а значит и свои будущие доходы, отметил глава РФПИ. Теперь им придётся приложить немало усилий, чтобы вновь занять достойное положение в российском сегменте и выдержать жёсткую конкуренцию, так как «свято место пусто не бывает».
В заключение Кирилл Дмитриев подчеркнул, что России и США следует переходить к созданию и реализации совместных проектов. В частности, следует обратить внимание на Арктику.
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Александр Бойцов