Глава РФПИ Дмитриев: Прогресс в отношениях РФ и США возможен в ближайшие месяцы

Прогресс в переговорах между Россией и Соединёнными Штатами вполне возможен в ближайшие два-три месяца. В целом отношения между странами могут сдвигаться в сторону нормализации и даже некоторого потепления на фоне практически полной их заморозки при предыдущей администрации.