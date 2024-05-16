Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

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Москва и Пекин решили углубить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Также это сотрудничество включает в себя искусственный интеллект, связь, программное обеспечение, интернет вещей, открытый исходный код, безопасность сетей и данных, видеоигры, координацию радиочастот, профильное образование и отраслевую научно-исследовательскую деятельность.
Партнерство, вступающее в новую эпоху, призвано укрепить отношения между двумя странами в контексте 75-летия установления дипломатических связей.
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