Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Фото: Сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом информирует ТАСС. Это первая зарубежная поездка российского лидера после переизбрания.
Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином.
Главы стран проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз. Путина сопровождает крайне представительная делегация, куда вошли 5 вице-премьеров, глав экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также руководители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Росатома, РЖД и Роскосмоса.
Помимо этого, Путина сопровождает руководство 20 российских регионов.
17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Также планируется общение главы РФ с журналистами кремлевского пула.
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Главы стран проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз. Путина сопровождает крайне представительная делегация, куда вошли 5 вице-премьеров, глав экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также руководители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Росатома, РЖД и Роскосмоса.
Помимо этого, Путина сопровождает руководство 20 российских регионов.
17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Также планируется общение главы РФ с журналистами кремлевского пула.
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Алина Юрчак