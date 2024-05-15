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Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в Китай

15 мая 2024, 01:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в КНР. Текст разговора опубликован на сайте Кремля.
Высший по дипломатическому статусу — государственный визит Путина в Китай 16-17 мая станет первой его поездкой за рубеж после вступления в должность президента Российской Федерации.

Посещение Пекина и Харбина станет ответным шагом на прошлогоднюю поездку председателя КНР Си Цзиньпина: его первый после переизбрания и вступления в должность визит за границу был в Россию.



Путин традиционно перед важными визитами дает интервью СМИ из принимающего государства. В октябре 2023-го, феврале 2022-го и июне 2018 года в преддверии посещения Пекина российский лидер давал интервью Медиакорпорации Китая, а в феврале 2022 года, помимо этого, агентство Xinhua публиковало его материал «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин высказался о переговорах по Украине
Путин заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине
15 мая 2024, 01:19

Фото: Сайт Кремля

РФ открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы её и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.
«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть надежными как для противоборствующей стороны, так и для России.

«И главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», — подчеркнул президент.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#владимир путин
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#лидер
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США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений
Штаты пересмотрят отношения с Грузией, если закон об иноагентах вступит в силу
14 мая 2024, 23:51

Фото: istock / Diy13

Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости.
«Посмотрим, как поступит парламент (Грузии. — прим. ред.). Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — заявила она.
Жан-Пьер также не уточнила, в чем будет заключаться переоценка отношений.

Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон ожидает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на этот закон. При этом неясно, пойдет ли парламент на преодоление вето, добавила Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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#новости
#парламент
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Владимир Путин утвердил новый состав правительства России
14 мая 2024, 23:02

Фото: Сайт Кремля

​Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие указы российского лидера опубликованы на сайте Кремля.
Российское правительство впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году. Предварительно все кандидаты рассматривались и утверждались в парламенте. Стоит отметить, что после одобрения претендентов Государственной думой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться от назначения их на должности.

Суммарно в правительство, кроме его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МИД, МВД, Минобороны, Минюста и МЧС. Руководителем остальных ведомств является председатель правительства.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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Гутерриш направил Путину письмо в связи с инаугурацией
14 мая 2024, 22:14

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией, пишет ТАСС.
Об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. При этом он не предоставил подробностей относительно содержания письма.

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ. Церемония прошла 7 мая. Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта.

По данным Центризбиркома, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку в 77,44%.

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#президент
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В Кремле анонсировали встречу Путина с новым составом правительства
Кремль: Путин во вторник встретится с новым составом правительства
14 мая 2024, 21:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с новым составом правительства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что поздно вечером 14 мая такая встреча действительно ожидается.

Ранее Путин утвердил новый состав правительства России. До этого предложенные им кандидатуры на посты глав министерств и силовых структур были утверждены депутатами Государственной думы.

Напомним, что согласно подписанному президентом указу, новым первым заместителем председателя правительства стал Денис Мантуров. Также изменения коснулись Минобороны, которое теперь возглавляет Андрей Белоусов. Многие главы ведомств вновь заняли прежние посты.

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#правительство
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#встреча
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Захарова ужаснулась от слов Блинкена об условиях для выборов на Украине
14 мая 2024, 21:39

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову ужаснули слова Блинкена об условиях для выборов на Украине.
Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют. Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, ей страшно представить, что это за «условия».

Она добавила, что Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Также Захарова задала риторический вопрос, уточняя, когда же на Украине мобилизуют последних детей под нацистские знамена Зеленского.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, а инаугурация — в мае.

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#мария захарова
#сша
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Путин утвердил новый состав правительства России
14 мая 2024, 21:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова директором ФСБ, Дмитрия Кочнева директором ФСО, а Виктора Золотова главой Росгвардии.

Также Путин назначил глав российских министерств. Министром обороны стал Андрей Белоусов, министром иностранных дел остался Сергей Лавров. Главы Минкультуры и Минпросвещения также остались прежними – Ольга Любимова и Сергей Кравцов соответственно.

Кроме того, Путин назначил нового первого заместителя председателя правительства – им стал Денис Мантуров. Должность заместителя председателя правительства вновь заняла Татьяна Голикова.

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#правительство
#владимир путин
#политика
#россия
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Окружение Суровикина раскрыло его местонахождение
Окружение Суровикина опровергло его визит в Кремль
14 мая 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Генерал армии Сергей Суровикин не посещал Кремль. Он по-прежнему находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике, сообщили источники URA.RU в окружении военного.
Отмечается, что Суровикин не посещал Москву, и в работе предстоящей коллегии Минобороны России его участие не запланировано.

Ранее стало известно, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Однако подробностей о цели его визита представлено не было.

До этого, 8 мая, появилась информация о возможном возвращении бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО в Россию. На фоне этих слухов начало распространяться видео, на котором Суровикин куда-то летит в самолёте. Позднее выяснилось, что это фейковая информация, я видео снято около полугода назад.

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#сми
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В России оценили позицию КНР по неучастию в конференции по «формуле мира» Зеленского
Ушаков: РФ ценит позицию КНР по неучастию в обсуждении «формулы мира» Зеленского
14 мая 2024, 21:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия ценит мудрую позицию Китая о неучастии в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Также он подчеркнул, что Китай понимает контрпродуктивность и бессмысленность обсуждений украинского конфликта без участия России. Эту позицию, по словам Ушакова, китайские коллеги озвучивают и при личных контактах с представителями России.

Кроме того, помощник Путина отметил, что в Москве отмечают взвешенную позицию Пекина по конфликту на Украине, поскольку там понимают истинные причины его возникновения.

Ушаков добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай.

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#китай
#владимир зеленский
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