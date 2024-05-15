Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в Китай

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин дал интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в КНР. Текст разговора опубликован на сайте Кремля.
Высший по дипломатическому статусу — государственный визит Путина в Китай 16-17 мая станет первой его поездкой за рубеж после вступления в должность президента Российской Федерации.
Посещение Пекина и Харбина станет ответным шагом на прошлогоднюю поездку председателя КНР Си Цзиньпина: его первый после переизбрания и вступления в должность визит за границу был в Россию.
Путин традиционно перед важными визитами дает интервью СМИ из принимающего государства. В октябре 2023-го, феврале 2022-го и июне 2018 года в преддверии посещения Пекина российский лидер давал интервью Медиакорпорации Китая, а в феврале 2022 года, помимо этого, агентство Xinhua публиковало его материал «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Окружение Суровикина раскрыло его местонахождение
В России оценили позицию КНР по неучастию в конференции по «формуле мира» Зеленского
Захарова ужаснулась от слов Блинкена об условиях для выборов на Украине
Посещение Пекина и Харбина станет ответным шагом на прошлогоднюю поездку председателя КНР Си Цзиньпина: его первый после переизбрания и вступления в должность визит за границу был в Россию.
Путин традиционно перед важными визитами дает интервью СМИ из принимающего государства. В октябре 2023-го, феврале 2022-го и июне 2018 года в преддверии посещения Пекина российский лидер давал интервью Медиакорпорации Китая, а в феврале 2022 года, помимо этого, агентство Xinhua публиковало его материал «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Окружение Суровикина раскрыло его местонахождение
В России оценили позицию КНР по неучастию в конференции по «формуле мира» Зеленского
Захарова ужаснулась от слов Блинкена об условиях для выборов на Украине
Алина Юрчак