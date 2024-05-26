Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС в республике

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Россия и Узбекистан работают над контрактом по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна. Об этом сказано в документах к визиту президента России Владимира Путина в Ташкент.
«Важный совместный проект – сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», – говорится в документе.Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.
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Никита Кротов