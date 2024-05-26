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Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС в республике

Россия и Узбекистан работают над контрактом по строительству АЭС
26 мая 2024, 11:43
Фото: istockphoto/Ludmila Lozovaya

Фото: istockphoto/Ludmila Lozovaya

Россия и Узбекистан работают над контрактом по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна. Об этом сказано в документах к визиту президента России Владимира Путина в Ташкент.


«Важный совместный проект – сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», – говорится в документе.
Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.

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#аэс
#владимир путин
«Кринж года»: Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США
Дипломат РФ Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США
26 мая 2024, 11:25

Фото: сайт МИД РФ

Российский дипломат Мария Захарова ответила на слова американского президента Джо Байдена о незаменимости американской нации. Ответ она опубликовала в Telegram.
«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», – написала официальный представитель МИД РФ.
Захарова также добавила, в 1912 году кандидат в президенты США демократ Вудро Вильсон, заявлял о том, что «незаменимых людей нет» и выиграл предвыборную гонку.

Перед этим Захарова сообщала что заявления Штатов про ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также главы израильского Минобороны Йоава Галанта похожи на реакцию паука, который запутался в своей же паутине.

Кроме того, российский дипломат назвала швейцарский саммит по Украине «надуваловом».

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«Не по нашей инициативе»: В МИД сообщили о прекращении контактов «арктической пятёрки»
МИД: Контакты «арктической пятёрки» прерваны
26 мая 2024, 08:08

Фото: iStock/Roi Shomer

«Арктическая пятёрка» прекратила свои контакты, но не по инициативе России, об этом сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в беседе с РИА Новости.
В «арктическую пятёрку» входили Россия, Дания, Канада, Норвегия, США. Страны контактировали по вопросам континентального шельфа, обсуждали проблемы и свои дальнейшие шаги на континенте.

По словам Мусихина, «фактически США и другие западные представители пятёрки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».

В настоящий момент контакты между представителями «пятёрки» прекратились. Мусихин подчеркнул, что это не было инициативой Росии.

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#россия
#арктика
#канада
#норвегия
#сша
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Отражает злобу Вашингтона: В США ответили на оскорбления Байденом Путина
Антонов: Нападками на Путина Байден оскорбляет весь российский народ
26 мая 2024, 07:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Очередное оскорбление российского лидера Владимира Путина со стороны главы США Джозефа Байдена направлено против всего народа РФ, с таким заявлением выступил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
«Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что подобное поведение недопустимо для любого крупного политика, а тем более для президента.

По словам Антонова, агрессия Байдена говорит о попытках самоутвердиться, а также о злобе, которую таким образом пытается выразить Вашингтон.

Напомним, Байден не впервые оскорбил своего российского коллегу. Ранее он уже называл Путина «диктатором», «мясником» и «военным преступником».

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#дипломат
#джо владимир путин
#джозеф байден
#россия
#сша
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«Коррумпированный, некомпетентный тиран»: Трамп высказался о Байдене
26 мая 2024, 04:25

Фото: Сайт Кремля

Нынешний президент США Джо Байден – коррумпированный и некомпетентный тиран, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъеме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме – жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединенных Штатов», – заявил Трамп.

Заявление прозвучало в тот день, когда сам Байден назвал президента России Владимира Путина жестким тираном.

Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп назвал главную угрозу для США. По его словам, она исходит не из-за рубежа, а изнутри, ее источниками являются «коммунисты и фашисты».

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#джозеф байден
#дональд трамп
#владимир путин
#президент
#белый дом
#сша
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В Киеве рассказали о холодном душе для Зеленского от Байдена
Бондаренко: отказ Байдена посещать саммит в Швейцарии должен отрезвить Киев
26 мая 2024, 04:19

Фото: сайт Белого дома

Отказ президента США Джо Байдена от участия в мирной конференции в Швейцарии свидетельствует о снижении интереса Вашингтона к Украине. К такому выводу в интервью YouTube-каналу «Вышка» пришел президент фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Он отметил, что позиция Белого дома стала холодным душем для Владимира Зеленского, который убежден, что весь мир вращается вокруг Украины. Теперь стало ясно, что в США внутренняя повестка доминирует над такими внешнеполитическими вопросы, как Украина, и Вашингтон может легко бросить Украину на произвол судьбы.

Утром 24 мая стало известно, что Байден не сможет присутствовать на мирной конференции по Украине. Вместо этого он планирует принять участие в сборе средств в Калифорнии с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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#сша
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#джозеф байден
#швейцария
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#россия
#президент
#владимир зеленский
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Трамп обозначил главную угрозу для США
Трамп: главная угроза для США исходит изнутри от коммунистов и фашистов
26 мая 2024, 04:14

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп назвал главную угрозу для государства. По его словам, она исходит не из-за рубежа, а от «коммунистов и фашистов» внутри страны, сообщает ТАСС.
Он заявил, что недоброжелатели в Соединенных Штатах нарушают права и свободы американцев. Трамп также упомянул цель военных защитить страну от агрессии изнутри, а не «бесконечно свергать правительства в других стран и вести бессмысленные войны».

Ранее Дональд Трамп разрешил своей администрации в случае победы на выборах включить в состав его соперницу, бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

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#дональд трамп
#сша
#администрация
#выборы
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В словах Путина о готовности России к переговорам заметили скрытый сигнал
CNN: Путин послал Западу скрытый сигнал, заявив о готовности РФ к переговорам
26 мая 2024, 03:59

Фото: сайт Кремля

Заявление президента России Владимира Путина о подготовке страны к переговорам с Украиной является сигналом Западу, пишет CNN.
Авторы статьи предположили, что таким образом российский лидер хотел намекнуть Западу на возможность заморозки фронта. Кроме того, по их мнению, слова Путина об урегулировании конфликта могут быть связаны с предстоящей встречей по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне без участия России. Как отмечается в статье, на саммите Киев обсудит со своими союзниками соглашение, которое Москва потенциально может принять.

Ранее Путин заявил, что Россия готова продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии соблюдения ранее достигнутых договоренностей.

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#переговоры
#украина
#саммит
#швейцария
#киев
#москва
#соглашения
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В Великобритании вернут обязательный военный призыв – Сунак
26 мая 2024, 03:46

Фото: iStock/ikholwadia

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна вернется к практике обязательной военной службы, если консерваторы останутся у власти после парламентских выборов. Об этом сообщила воскресенье газета The Mail on Sunday.
По данным издания, Сунак подготовил план вместе со своими советниками. Согласно документу, гражданин Великобритании должен служить в армии в течение одного года по достижении 18-летнего возраста или ежемесячно посвящать два выходных дня общественно-полезной работе.

«Быть британцем – это нечто большее, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле», – подчеркнул политик.

Ожидается, что первый вариант службы будет выбран лишь около 10 процентами британских выпускников.

«Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут государственную службу: я думаю, они найдут это полезным опытом», – заявил Сунак.

Ранее Сунак заявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании запланированы на 4 июля.

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#призыв
#армия
#выпускники
#выборы
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Путин совершит двухдневный визит в Узбекистан
26 мая 2024, 03:30

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин планирует совершить двухдневный визит в Узбекистан 26 мая, передает ТАСС.
В ходе поездки российский лидер проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым. Главы двух стран не только обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, но и обменяются мнениями по местным региональным вопросам.

Предполагается, что это будет третья поездка главы государства в зарубеж после начала его нового президентского срока.

Ранее Кремль анонсировал подписание Путиным соглашений в Узбекистане. Отмечалось, что для подписания подготовлен солидный пакет документов.

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#владимир путин
#поездки
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#соглашения
#документы
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