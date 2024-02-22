Узбекистан в четыре раза увеличит объемы поставок газа из России

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Узбекистан хочет в 3,6 раза нарастить поставки российского газа: с 9 млн куб. м в сутки до 32 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.
Обеспечить наращивание объемов прокачки планируется за счет модернизации магистральной системы газопроводов «с севера» в 2024–2030 гг., на это будет выделено $500 млн.
Соглашение о поставках газа в Узбекистан из РФ было заключено в июне 2023 года. До этого страна сама производила и экспортировала его, однако со временем столкнулась с его нехваткой.
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Соглашение о поставках газа в Узбекистан из РФ было заключено в июне 2023 года. До этого страна сама производила и экспортировала его, однако со временем столкнулась с его нехваткой.
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Ювелина Бернст