Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Узбекистан в четыре раза увеличит объемы поставок газа из России

Узбекистан в четыре раза увеличит объемы поставок газа из России

Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России
22 февраля 2024, 03:39
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Узбекистан хочет в 3,6 раза нарастить поставки российского газа: с 9 млн куб. м в сутки до 32 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.
Обеспечить наращивание объемов прокачки планируется за счет модернизации магистральной системы газопроводов «с севера» в 2024–2030 гг., на это будет выделено $500 млн.

Соглашение о поставках газа в Узбекистан из РФ было заключено в июне 2023 года. До этого страна сама производила и экспортировала его, однако со временем столкнулась с его нехваткой.

Читайте также:


Bloomberg: газ в Европе сильно подешевел из-за возобновляемой энергетики

Глава «Газпрома» Миллер: Европа искусственно разрушает спрос на газ

Инвестор Сидоров усомнился в дальнейшем снижении цен на газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
ФАС может ужесточить правила торговли топливом на бирже для борьбы с торговыми роботами
22 февраля 2024, 00:38

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить правила торговли нефтепродуктами на бирже как меру по борьбе с торговыми роботами. Об этом рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства.
Там считают, что при увеличении оптовой цены топлива на 5% за неделю пропорционально снизится процент в заявке на покупку топлива. В результате недобросовестным трейдерам придется снизить объемы закупаемого топлива, что приведет к снижению рисков ажиотажного спроса на биржевых торгах,.

ФАС также предложила сформировать рабочую группу по контролю проведения ремонтных и профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах.

Читайте также:

Российские АЗС смогут продавать премиальное топливо только при наличии стандартного

Топливо в России подешевеет: в ФАС придумали, как остановить рост цен на бензин

Новак: на топливном рынке РФ нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупнейший в РФ производитель автомобильного стекла сменил владельца
Заводы стекольной компании AGC приобрел холдинг «Адамант»
21 февраля 2024, 23:25

Фото: РИА Новости/ Михаил Безносов

Крупнейший в России производитель автомобильного стекла Борский стекольный завод, а также Клинский стекольный завод были проданы санкт-петербургскому холдингу «Адамант». Ранее они принадлежали AGC Glass Europe — европейскому подразделению японской AGC, крупнейшего в мире производителя стекла. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева.
Оба завода были проданы 19 февраля единым лотом, рассказал Князев. Размер сделки он не раскрыл. Два года предприятия стагнировали из-за санкций, отмечает издание.

«Адамант» на сегодняшний день — один из крупнейших переработчиков стекла в РФ.

Читайте также:

Японская компания AGC может расширить производство в Подмосковье

Лыткаринский завод оптического стекла в Подмосковье нарастил объемы производства в пять раз

В Польше опасаются импорта в Европу российского стекла через Белоруссию
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В создание новых подмосковных индустриальных парков вложат 129,5 млрд рублей
21 февраля 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье создано 69 индустриальных парков. За 10 лет их число увеличилось более чем в четыре раза, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2013 году в регионе работало 16 индустриальных парков, а на сегодняшний день их уже 69. Таким образом, за десятилетний период число промышленных площадок увеличилось почти в 4,5 раза. Сейчас на этих площадках работают более 1,5 тысяч компаний, где трудятся около 75 тысяч человек», – рассказала Зиновьева.
В этом году, по её словам, планируется создать ещё пять индустриальных парков. Объём привлечённых на эти площадки инвестиций составит порядка 129,5 млрд рублей.

Читайте также:

Президент оценил подмосковные «магазины на колёсах»

6,3 млрд рублей выделено в подмосковном бюджете на индустриальные парки и ОЭЗ

На новом кондитерском производстве в Химках появится более 100 рабочих мест
#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
#екатерина зиновьева
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На горнодобывающем производстве в Перу заработало подмосковное оборудование
21 февраля 2024, 18:17

Фото: Istockphoto / bashta

Предприятие «АНТРАКС» из подмосковного Фрязина экспортировало в Перу очередную партию высокотехнологичного оборудования. Более 80 «умных» устройств для электросетей установят на горнодобывающем производстве Las Bambos в провинции Котабамбас. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Одно из крупнейших месторождений планеты производит 2% мировой меди и молибденовые концентраты. «АНТРАКС» налаживает бесперебойное электроснабжение для потребителей, в том числе для промышленных предприятий и социально-значимых объектов.
«На производстве Las Bambos наши индикаторы короткого замыкания позволят в случае повреждения ЛЭП быстро обнаружить аварию и оперативно восстановить электроснабжение производства, не допустив простоя техники и снижения добычи полезных ископаемых», – рассказал директор компании Андрей Кучерявенков.
Впервые «АНТРАКС» отгрузил в Перу свои устройства в прошлом году. С потенциальным партнёром представители омпании познакомились на международной выставке International Energy & Environment Fair And Conference 2023». «АНТРАКС» представил свою продукцию на коллективном стенде подмосковных предприятий.

Читайте также:

В создание новых подмосковных индустриальных парков вложат 129,5 млрд рублей

Президент оценил подмосковные «магазины на колёсах»

6,3 млрд рублей выделено в подмосковном бюджете на индустриальные парки и ОЭЗ
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#производство
#оборудование
#мининвест мо
#фрязино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент оценил подмосковные «магазины на колёсах»
21 февраля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба компании MOBITRUCK

Владимир Путин оценил мобильные торговые объекты, произведённые компанией MOBITRUCK. С продукцией подмосковного предприятия президент России познакомился на выставке-конкурсе растущих брендов «Знай наших», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
MOBITRUCK вошёл в число лучших брендов конкурса и стал участником выставки, которую посетил глава государства. Экспозиция была развёрнута в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Продукцию главе государства представил основатель компании Рафаэль Хабиров.
«Компания из Истры с 2016 года предоставляет готовые решения для бизнеса на колёсах. Трейлер можно оборудовать, как объект стрит-фуда, мобильную кофейню, торговую точку, парикмахерскую, баню или мобильный дом. Мы давно и активно взаимодействуем с MOBITRUCK. Компания пользуется поддержкой региона и внесла немалый вклад в развитие мер поддержки МСП, позволяющей оперативно запустить бизнес в Подмосковье на базе мобильной торговой точки», – отметила Зиновьева.
Недавно в рамках расширения предприятия компании предоставили участок площадью 0,18 га без проведения торгов. На участке, предоставленном на льготных условиях, построят двухэтажный административно-деловой центр площадью более 600 кв. м. Инвестиции в проект составят 50 млн рублей.

Читайте также:

6,3 млрд рублей выделено в подмосковном бюджете на индустриальные парки и ОЭЗ

Подмосковная ферма стала участницей Национального органического конкурса

В Подмосковье произвели более 8% общероссийского объёма майонеза
#подмосковье
#московская область
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#владимир путин
#президент
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Беляев заверил в застрахованности средств заёмщиков в QIWI Банке
21 февраля 2024, 16:00

Фото: istockphoto.com/Sitthiphong

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что все средства заёмщиков QIWI Банка, у которого отобрали лицензию, застрахованы, и заёмщики могут их забрать.
«Кредитная организация не имеет права выводить деньги с кошельков клиентов. Но средства, которые лежат на вкладах, пластиковых картах и в электронных кошельках, застрахованы на 1,4 млн рублей, согласно федеральному закону», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Он добавил, что для того, чтобы забрать свои деньги, гражданин может обратиться в назначенный банк-агент – страховой фонд, созданный как раз для подобных ситуаций.

Ранее главный аналитик брокера Олег Калманович заявлял, что одним из самых слабых мест QIWI Банка всегда была прозрачность платежей и операций.

Читайте также:

ЦБ РФ: средства на кошельках лишенного лицензии Киви-банка не застрахованы

Аналитик Калманович назвал «ахиллесову пяту» QIWI Банка

Экономист Климанов раскрыл суть запрещённых операций QIWI Банка
#деньги
#права
#банк
#цб рф
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
6,3 млрд рублей выделено в подмосковном бюджете на индустриальные парки и ОЭЗ
21 февраля 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На развитие индустриальных парков и особых экономических зон Подмосковья в бюджете региона в 2024 году заложено 6,3 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«ОЭЗ и индустриальные парки для региона – это точки притяжения инвестиций, новые рабочие места, для организаций – площадки для реализации инвестиционных проектов благодаря льготам, упрощённым административным процедурам и доступу к инфраструктуре. Поэтому перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Это инвестиции в будущее Подмосковья», – сказал Брынцалов.
По данным подмосковного Мининвеста, резиденты подмосковных особых экономических зон благодаря налоговым льготам экономят около 30% первоначального объёма инвестиций при реализации проектов. Это связано с тем, что работающие в ОЭЗ компании, имеющие статус резидента, получают налоговые льготы и другие меры поддержки для развития бизнеса.

Особая экономическая зона – это территория, где действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны.

В Подмосковье расположены ОЭЗ технико-внедренческого типа – «Дубна» и «Исток», а также промышленно-производственного типа – «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».

Подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в ОЭЗ региона, можно на инвестиционной карте Московской области.

Читайте также:

На новом кондитерском производстве в Химках появится более 100 рабочих мест

Подмосковная ферма стала участницей Национального органического конкурса

В Подмосковье произвели более 8% общероссийского объёма майонеза
#мининвест мо
#мособлдума
#оэз
#индустриальный парк
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#бюджет
#игорь брынцалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На новом кондитерском производстве в Химках появится более 100 рабочих мест
21 февраля 2024, 13:59

Фото: Минсельхозпрод МО

Новое производство кондитерских и хлебобулочных изделий начали возводить в городском округе Химки, его открытие увеличит количество рабочих мест, доступных местным жителям, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Участок под строительство предприятия площадью 2,6 гектара инвестор получил на льготных условиях — в рамках программы подмосковной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций составляет 240 миллионов рублей, на предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.
Инвестором стала компания «Идиллия вкуса», которая входит в холдинг iconfood. Запустить новое производство планируют в первом полугодии 2026 года.

Читайте также:

Danone продает свой бизнес в России компании «Вамин»

Подмосковная ферма стала участницей Национального органического конкурса

В Подмосковье произвели более 8% общероссийского объёма майонеза
#химки
#пища
#производство
#рабочие места
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФРГ потеряла свыше 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине
21 февраля 2024, 13:57

Фото: iStock/arsenisspyros

Немецкий институт экономических исследований опубликовал затраты Германии на помощь Украине в конфликте с Россией.
Немецкий институт экономических исследований (DIW) опубликовал отчет о потерях Германии в результате конфликта на Украине. Согласно исследованию, потери составили более 200 миллиардов евро, при этом основной причиной стали рост тарифов на электроэнергию.

Глава DIW Марсель Фрацшер заявил, что высокие затраты на энергию привели к снижению темпов экономического роста в Германии на 2,5 процентных пункта в 2022 году и на такую же величину в 2023 году. Это эквивалентно 100 миллиардам евро потерь в каждом году.

По словам Фрацшера, конфликт особенно сильно ударил по немецким гражданам с низкими доходами. Им приходится сокращать свои расходы, в то время как государство оказывает поддержку энергоёмким компаниям. Потери Германии от конфликта на Украине включают в себя не только прямые экономические издержки, но и косвенные убытки, такие как снижение доверия инвесторов и нарушение деловой активности.

В заключение Фрацшер подчеркнул, что конфликт на Украине оказал значительное негативное влияние на экономику Германии, особенно на ее энергетический сектор и слабые слои населения.

Читайте также:

«Германия всё»: В ФРГ заявили, что им больше нечем помочь Украине

Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Германия оказалась поставлять Украине ракеты Taurus
#конфликт
#расходы
#фрг
#украина
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф