Потерявшего документы россиянина решили выслать в Узбекистан

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Русского мужчину решили выслать из РФ в Узбекистан из-за потерянных документов, пишет Lenta.ru.
Герман Печатников прожил в России 25 лет. О принятом судом решении о высылке мужчины сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Парламентарий попросил самарский главк МВД России и его руководство «не спешить» с исполнением решения суда. Сам Матвеев тоже надеется, что решение будет обжаловано с помощью прокуратуры и уполномоченного по правам человека.
У Печатникова в России пятеро детей, у его брата тоже есть российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей. Это подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении.
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Парламентарий попросил самарский главк МВД России и его руководство «не спешить» с исполнением решения суда. Сам Матвеев тоже надеется, что решение будет обжаловано с помощью прокуратуры и уполномоченного по правам человека.
У Печатникова в России пятеро детей, у его брата тоже есть российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей. Это подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении.
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Алёна Самарева