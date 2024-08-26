«Россия»: на Западе признали, кто может вернуть экипаж Starliner кроме Маска

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Если бы не компания SpaceX, то вернуть экипаж CST-100 Starliner с МКС обратно на Землю могла бы только Россия. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х. По его мнению, лишь Роскосмос смог бы доставить астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс домой, если бы не было его компании.
«Единственный другой вариант — Россия», — ответил он в комментариях под постом с вопросом, какие еще есть способы вернуть экипаж.Ранее сообщалось, что оба астронавта смогут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле Crew-9, хотя до этого сроки назначали на 26 июня, а еще раньше — 18 июня. В изначальных планах время пребывания экипажа на орбите составляло лишь восемь дней.
Корабль Starliner разработки NASA и Boeing хотели сертифицировать для регулярных полетов экипажей к МКС.
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