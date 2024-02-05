Россия не собирается нападать на страны Европы - посол

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Россия не собирается нападать на страны Европы, об этом не может быть и речи. Такое заявление сделал новый посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Хочу напомнить, что президент России Владимир Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО», - цитирует РИА Новости Тарабрина.
Он пояснил, что у России нет территориальных претензий к странам Европы, а также никакого геополитического или экономического смысла. По его словам, именно из этого стоит исходить западным политикам, выстраивая отношения с Москвой. Однако Тарабрин считает, что они пытаются все время запугивать своих граждан и поддерживают антироссийскую политику для того, чтобы оправдать перед населением передачу Украине больших денег, а также развитие собственного ВПК.
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