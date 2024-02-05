Россия не собирается нападать на страны Европы - посол

Еврокомиссия приняла принципиальное решение о том, что она не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом 5 февраля пишут журналисты агентства Reuters со ссылками на дипломатов Евросоюза.