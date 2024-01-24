Лавров напомнил предупреждающим о войне с РФ об инстинкте самосохранения

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Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что у тех, кто предупреждает о возможной войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения. Об этом он говорил на пресс-конференции.
«Надеюсь, что это не так, что там все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения», - заявил Лавров.
Он также признался, что слышал, как действующий президент США Джо Байден говорил, что в случае поражения Украины Россия нападет на страны Прибалтики, Финляндию и другие.
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