Депутат Слуцкий: В США не готовы пойти на прямое столкновение с Россией

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Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что США не идут на прямое столкновение с Россией, поскольку американские политики понимают, что столкновение двух стран может обернуться ядерным апокалипсисом.
«Не думаю, что в Вашингтоне трезвомыслящие головы готовы пойти на прямое столкновение с Москвой, так как конфликт двух ведущих ядерных держав грозит миру апокалипсисом. Пока США продолжают вести гибридную войну против России с украинского плацдарма и чужими руками. Без особого успеха, правда. Это уже признают и в Белом доме», — отметил в беседе с NEWS.ru Слуцкий.
Ранее президент США Джо Байден высказал уверенность в том, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине.
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Мелисса Тимофеева