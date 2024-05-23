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Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

МИД: РФ примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС
23 мая 2024, 08:32
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
Воробьева отметила, что Москва продолжает внимательно следить за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». Дипломат подчеркнула, что данный процесс лишь набирает обороты.

По словам Воробьевой, возможный пересмотр этой статьи не может пройти без внешнеполитических последствий для Японии.



Ранее в 2023 году МИД РФ осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Японии следует прекратить «лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории.

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#военные
#конституция
Китай начал военные учения возле берегов Тайваня
Армия КНР начала военные учения вокруг Тайваня
23 мая 2024, 08:14

Фото: istock / Igor Ilnitckii

НОАК проводит военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает Минобороны КНР.
Мероприятия начались 23 мая. Они проходят к северу, югу и востоку от Тайваня, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Уцю, Мацзу, и Дунъинь. В учениях задействованы военно-морские, сухопутные, военно-воздушные и ракетные силы. Цель — проверка боевой готовности, нанесение точных ударов по ключевым целям, совместное выполнение операций.

Ранее сообщалось, что Китай ввёл санкции против 12 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню и как ответные меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с Россией. Санкции вступили в силу в среду, 22 мая.

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Володин заявил, что слово «американец» вскоре может стать ругательным
Володин: Заявление Блинкена о гибели Раиси цинично и бесчеловечно
23 мая 2024, 07:54

Фото: Официальный сайт Кремля

Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о гибели президента президента Ирана Ибрагима Раиси цинично и бесчеловечно, об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Напомним, отвечая на вопрос журналиста о смерти Раиси Блинкен заявил, что «определённо не скорбит о погибшем», а также, что «народу Ирана, вероятно, стало лучше».

«На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно», — написал Володин.

Председатель ГД также подчеркнул, что на фоне подобных заявлений политиков слово «американец» вскоре может стать ругательным во всём мире.

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии.

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Решение по санкциям ЕС в отношении активов РФ вступило в силу
23 мая 2024, 06:55

Фото: iStock/butenkow

В ЕС вступило в силу решение, которое обязывает европейские депозитарии переводить 90 % чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных активов РФ на их счетах, в бюджет Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что эти средства будут потрачены на военную помощь Украине. Решение по активам РФ было добавлено в пакет экономических санкций ЕС против России.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Он уточнил, что 90% замороженных российских активов будет потрачено на армию Украины. Помимо этого, Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины.

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В конгрессе показали карту России с зоной ударов американскими ракетами
Конгрессмен Маккол показал карту РФ с зоной досягаемости ракетами США
23 мая 2024, 05:51

Фото: istock / berean

Глава комитета Палаты представителей Соединённых Штатов по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием, показал ему карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Видео публикует C-SPAN.
«Это запретная (для ударов американским оружием — Прим. Ред.) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев», — заявил Маккол в ходе слушаниё.
По этой причине конгрессмен-республиканец спросил у Блинкена, планирует ли он пересмотр политики, запрещающую Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ, но госсекретарь ушел от ответа, заявив, что такие решения должна принимать украинская сторона.

Ранее Блинкен пригрозил Грузии санкциями за закон об иноагентах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Макрон прибыл в Новую Каледонию
Le Figaro: Макрон прибыл в Новую Каледонию и пообещал вернуть народу спокойствие
23 мая 2024, 05:34

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию, французскую территорию в Тихом океане. Об этом информирует газета Le Figaro. Целью поездки политик назвал возвращение спокойствия.
«Я просто хотел сказать вам (...) о своем желании здесь, с министрами и всем правительством, быть рядом с населением и чтобы как можно быстрее произошло возвращение к миру, спокойствию, безопасности. Это мой приоритет», — заявил президент.
Порядка трех тысяч силовиков, развернутых в Новой Каледонии из-за недавних беспорядков, «будут оставаться там столько, сколько необходимо, даже во время Олимпийских игр», пообещал Макрон.

Он добавил, что выступает против продления чрезвычайного положения.

Французский лидер особенно выразил сожаление по поводу проявления расизма в «доступе к продовольствию» и указал на огромное беспокойство жителей Франции по вопросам доступа к помощи медиков в регионе.

Ранее в МИД РФ вынесли серьёзное предупреждение Макрону. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Блинкен пригрозил Грузии санкциями за закон об иноагентах
Блинкен пообещал, что США примут меры против Грузии из-за закона об иноагентах
23 мая 2024, 05:25

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

США примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаниях в комитете палаты представителей, сообщает ТАСС.
«Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия», — подчеркнул Блинкен.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Штатам придется кардинально пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления в силу закон об иноагентах.

Помимо этого, глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен отметил, что Вашингтон может наложить санкции на Тбилиси, если принятый парламентом проект останется прежним, а руководство продолжит нападки на Евросоюз и других партнеров.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России
Антонов: призывы разрешить ВСУ бить по России грозит втягиванием США в конфликт
23 мая 2024, 04:40

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Призывы политиков США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России безрассудны и грозят втягиванием Штатов в конфликт. Такое заявление сделал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовала дипмиссия.
«Подобные провокационные заявления — крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — заявил посол.
Антонов отметил, что «киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России», постоянно используя для этого «смертоносную продукцию ВПК НАТО».

По мнению дипломата, у американских политиков одно желание — ускорить разгром преступников в Киеве.

Он добавил, что Штаты реагируют на успехи российской армии на поле боя истерикой, а главная цель Киева — провокация столкновения РФ и Североатлантического альянса.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование собственных вооружений для атак по РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
МИД Польши: Варшава рассматривает возможность применения ПВО против ракет РФ
23 мая 2024, 02:15

Фото: istock / macky_ch

В Польше рассматривают возможность использования своих сил противоохдушной обороны, который расположены около границ государства, против ракет РФ, но никаких решений по этому вопросу пока не приниималось. Об этом сообщил представитель МИД Павел Вронский в интервью Укринформ.
«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по этому вопросу ещё не принято», — заявил он.
Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины. Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе.

Как утверждает представитель польского МИД, переговорный процесс по этому вопросу в Польше начался после того, как ранее в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.

Ранее в Польше нашли путь к стабильному миру в Восточной Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кадыров пригласил Путина в Чечню
Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню
23 мая 2024, 01:30

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве и доложил ему о социально-экономической ситуации. Об этом Кадыров написал в своём Телеграм-канале.
Глава чечни заявил, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильна.

«Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода», — написал Кадыров.
Он также пригласил российского лидера в гости в Чеченскую республику.

До этого сообщалось, что сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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