Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

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Директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
Воробьева отметила, что Москва продолжает внимательно следить за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». Дипломат подчеркнула, что данный процесс лишь набирает обороты.
По словам Воробьевой, возможный пересмотр этой статьи не может пройти без внешнеполитических последствий для Японии.
Ранее в 2023 году МИД РФ осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Японии следует прекратить «лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории.
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По словам Воробьевой, возможный пересмотр этой статьи не может пройти без внешнеполитических последствий для Японии.
Ранее в 2023 году МИД РФ осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Японии следует прекратить «лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории.
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Екатерина Коршунова