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Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине можно считать оконченным, так как нехватка кадров в украинской армии достигла критической точки. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала London Real.
По словам отставного полковника, ряды ВСУ не пополняются новыми людьми, при этом обучить новичков в такие короткие сроки почти невозможно. Макгрегор отметил, что в украинской армии особенно не хватает квалифицированных кадров для использования военной техники, которую посылают западные союзники.
Офицер заключил, что на данный момент самое гуманное решение для США или Британии — это «сказать стоп».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Офицер заключил, что на данный момент самое гуманное решение для США или Британии — это «сказать стоп».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова