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Россия расторгла соглашение о международном автосообщении с Украиной

Россия расторгла соглашение о международном автосообщении с Украиной — МИД
12 января 2024, 01:21
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Российская сторона прекратила действие соглашения о международном автосообщении с Украиной.

Уведомление о соответствующем решение МИД РФ опубликовано на российском портале правовой информации.

Отмечается, что договор между Россией и Украины о международном автосообщении был подписан в Киеве в 1995 году. Согласно заявлению дипведомства, 17 декабря 2023 года срок действия соглашения истёк.

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Йеменские повстанцы-хуситы объявили о мобилизации
12 января 2024, 02:18

Фото: iStock/rarrarorro

Йеменские повстанцы-хуситы объявили всеобщую мобилизацию, сообщают 12 января «Известия» со ссылкой на местные СМИ. Президент Йемена маршал Махди аль-Машат заявил о том, что вооружённые силы Йемена были приведены в боевую готовность заранее. Лидер хуситов также запросил визит в Эр-Рияд, чтобы просить у властей Саудовской Аравии посредничества в диалоге с Вашингтоном
«В случае любого акта агрессии против Йемена, мы нанесем удары по всем американским военным базам в регионе», — подчеркнул высокопоставленный генерал йеменских ВС Абдуссалам аль-Джахаф.
.Иран заявил, что нападение на Йемен станет для США большой ошибкой. Корпус Стражей исламской революции сообщил, что его силы находятся в состоянии боевой готовности. Иракское сопротивление пообещало, что в случае любого нападения на Йемен они нанесут удар по американским военным базам всеми доступными силами.

Противоракетная ПВО на американских объектах по всему Ближнему Востоку приведена в полную боевую готовность. Также в боевую готовность приведены армии Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее журналист The Times Стивен Суинфорд сообщил в соцсети Х, что США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак уведомил членов кабмина о «неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером».

Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.
#сша
#великобритания
#мобилизация
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Зеленский обвинил США в лишении украинских пенсионеров денег
Зеленский: Отказ США дать деньги приведет к обнищанию пенсионеров
12 января 2024, 01:56

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Киева со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский лидер во время общения с прессой в Риге раскритиковал американских политиков, призывающих остановить помощь Киеву. Журналисты попросили его прокомментировать слова губернатора Флориды Рона Десантиса, выражавшего недовольство тем, что выделенные средства тратятся на выплаты чиновникам и пенсионерам на Украине.

Зеленский подчеркнул, что отсутствие финансовой помощи лишит жизни около 12 млн украинских пенсионеров, которые останутся без пенсии. По его словам, Десантис «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в стране, находящейся в состоянии войны.

«Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — заключил Владимир Зеленский.

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#украина
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NBC: Хантер Байден не признал себя виновным в неуплате налогов
12 января 2024, 01:13

Фото: iStock/MarianVejcik

Сын президента США Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. Об этом сообщил 11 января американский телеканал NBC.
Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.

Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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#суд
#налоги
#джозеф байден
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Британия и США нанесут удары по по позициям хуситов в Йемене в ближайшее время
Times: США нанесут авиаудары по по позициям хуситов в Йемене в ближайшее время
12 января 2024, 00:51

Фото: iStock/mrrobotonur07

США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом журналист The Times Стивен Суинфорд сообщил в соцсети Х.
В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак уведомил членов кабмина о «неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером». Отмечается, что в известность о планах правительства были поставлены спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл и лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian, нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.

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#сша
#море
#великобритания
#авиация
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FT: Еврокомиссия ради Венгрии готова ввести аудит помощи Украине
12 января 2024, 00:39

Фото: iStock/Balint Erlaki

Еврокомиссия (ЕК) готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы в обмен добиться выделения Киеву нового финансового пакета в €50 млрд. В том числе речь идёт о введении ежегодного аудита помощи, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В декабре Венгрия в ходе саммита в Брюсселе наложила вето на увеличение бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, включая €50 млрд на помощь Украине.

ЕК, в свою очередь, с целью убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от вето, планирует включить пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, когда будет оцениваться, нуждается ли Киев в деньгах и выполнил ли он требования ЕС для их получения. Сразу три высокопоставленных источника сообщили изданию, что за счёт этого у Орбана будет возможность заблокировать продолжение помощи.

Кроме того, Еврокомиссия ежегодно готова проводить аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому вынести свои опасения по поводу выплат Украине на обсуждение сможет любая страна ЕС.

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#помощь
#ес
#венгрия
#киев
#ек
#украина
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Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента в 2024 году
12 января 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.
В России день работника прокуратуры отмечается 12 января. В пятницу президент поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности. Российский лидер также пожелал нынешним сотрудникам прокуратуры профессиональных успехов.

«Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента РФ», — цитирует агентство слова Путина.

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#президент
#путин
#рф
#прокуратура
#выборы
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Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с Россией
12 января 2024, 00:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат в президенты Финляндии, экс-премьер Александр Стубб пообещал, что в случае победы на выборах не станет поддерживать диалог с Россией до завершения вооружённого конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.
«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — цитирует агентство слова кандидата от правящей Коалиционной партии.

При этом Стубб отметил, что сотрудничество между дипломатами и погранслужбами двух стран продолжается.

Финский политик подчеркнул, что не заинтересован в ухудшении дипломатических связей с российской стороной, но в настоящее время РФ «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

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#граница
#оружие
#сотрудничество
#финляндия
#рф
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Трамп выступил с заключительным словом в суде, несмотря на запрет
12 января 2024, 00:03

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на запрет, выступил на заседании по делу о мошенничестве с заключительным словом. Об этом сообщает CNN.
«То, что здесь произошло, это мошенничество по отношению ко мне», — цитирует телеканал слова бывшего американского президента.

В публикации говорится, что Трамп около пяти минут вещал из-за стола защиты, пока судья не прервал его речь. Политик апеллировал к собственной невиновности, утверждал, что его «преследует кто-то, баллотирующийся на должность и вмешивающийся в выборы» и требовал компенсации.

Кроме того, он подчеркнул, что уголовные дела против него являются ничем иным, как «политической охоты на ведьм».

«Факты в том, что финансовая отчетность идеальна, против нас нет свидетелей», — заключил Дональд Трамп.

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#дональд трамп
#мошенничество
#компенсации
#суд
#выборы
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Ринкевич: Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Sargs.lv: Президент Латвии Ринкевич объявил о предоставлении Киеву новой помощи
12 января 2024, 00:02

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что республика выделит Украине новый пакет военной помощи, передаёт латышское издание Sargs.lv. В него войдут гаубицы, 155-миллиметровые боеприпасы, противотанковое оружие, зенитные ракеты, миномёты с боеприпасами, вездеходы, автоматы, ручные гранаты, вертолёты, БПЛА, средства связи, генераторы и зимнее снаряжение.
«Все говорят, что поддерживают Украину, но политический сигнал нужно изменить, подчеркнув, что Украину будут поддерживать до полной победы над российским империализмом»,— сказал Ринкевич.

Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что в ближайшее время Вооружённые силы Украины (ВСУ) получат самолёты латвийского производства Tarragon и информационно-техническое оборудование.

В свою очередь, Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции посетовал, что Киев сих пор не получил ощутимого результата от использования замороженных российских активов. По словам Зеленского, Евросоюз так и не принял решение на законодательном уровне. При этом он отметил, что первым ощутимым шагом станет передача Украине Бельгией суммы в €1,7 млрд. Это доход от реинвестирования замороженных активов. Однако украинский лидер ожидает получить хочет получить 250-300 миллиардов евро, имея в виду замороженные российские валютные резервы странами Евросоюза и «Большой семерки».

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