Россия расторгла соглашение о международном автосообщении с Украиной

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Российская сторона прекратила действие соглашения о международном автосообщении с Украиной.
Отмечается, что договор между Россией и Украины о международном автосообщении был подписан в Киеве в 1995 году. Согласно заявлению дипведомства, 17 декабря 2023 года срок действия соглашения истёк.
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Диана Аванесян