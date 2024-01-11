Медведев: РФ на Украине использовала оружие с разным наполнением, кроме ядерного

Фото: kremlin.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия на Украина применяла разные виды вооружения, кроме ядерного. Об этом он сообщил в ходе заседание группы ВПК.
По словам Медведева, о стремительном развитии российского оборонно-промышленного комплекса свидетельствуют последние успешные удары по украинским военным объектам, которые нанесли Вооружённые силы РФ.
Ранее в американском издании MWM отметили, что современные российские танки танки Т-80БВМ показали своё превосходство над знаменитыми немецкими Leopard.
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«Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — подчеркнул политик.
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Евгения Парфентьева