Посольство РФ в Эквадоре: Отправка российской техники в США станет недружественным шагом

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Посольство России в Эквадоре оповестило власти южноамериканской страны о том, что отправка старой российской и украинской техники в США будет рассматриваться Москвой как явно недружественный шаг. Об этом сообщил посол РФ в Кито Владимир Спринчан.
Реакция российского посольства последовала после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о том, что его страна готова до конца января произвести старой российской и украинской техники на новую американскую на сумму порядка 200 миллионов долларов. Спринчан подчеркнул, что отправка этого так называемого «металлолома» будет сродни вкладу в конфликт на одной из сторон и вступит в противоречие с заявленной миротворческой позицией Эквадора. Он также добавил, что дипломаты продолжают следить за ситуацией.
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