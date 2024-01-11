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Посольство РФ в Эквадоре: Отправка российской техники в США станет недружественным шагом

Москва предупредила Эквадор о последствиях отправки российской техники в США
11 января 2024, 17:03
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство России в Эквадоре оповестило власти южноамериканской страны о том, что отправка старой российской и украинской техники в США будет рассматриваться Москвой как явно недружественный шаг. Об этом сообщил посол РФ в Кито Владимир Спринчан.

В эфире телеканала «Россия 24» дипломат рассказал о том, что до эквадорского руководства была доведена позиция России о том, что отправка этой отслужившей своё техники не нужна американцам, тем более, что те назвали её металлоломом. Зато она может понадобиться тем, кто умеет обращаться с техникой советского производства (имеется ввиду Украина - прим. ред.). В дипломатическом ведомстве дали понять властям, что это было бы недружественным шагом.

Реакция российского посольства последовала после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о том, что его страна готова до конца января произвести старой российской и украинской техники на новую американскую на сумму порядка 200 миллионов долларов. Спринчан подчеркнул, что отправка этого так называемого «металлолома» будет сродни вкладу в конфликт на одной из сторон и вступит в противоречие с заявленной миротворческой позицией Эквадора. Он также добавил, что дипломаты продолжают следить за ситуацией.

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#сша
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Исчезновение США станет лучшим сценарием для Европы, заявил историк Тодд
Французский историк Тодд назвал исчезновение США лучшим сценарием для Европы
11 января 2024, 17:25

Фото: iStock/SurkovDimitri

Лучшим сценарием для Европы послужит исчезновение США. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, чьи слова приводит РИА Новости.
Он объяснил это тем, что именно Вашингтон всегда выступает инициатором различных вооружённых столкновений, привносит хаос, а также не даёт европейцам сблизиться с Россией.

По его словам, при исчезновении США настанет мир, и это лучшее, что может случиться с Европой.

Также Тодд подчеркнул, что американские власти очень заинтересованы в разрыве отношений между Россией и европейскими государствами. При этом такая политика приведёт к тому, что США придётся отказаться от своих имперских амбиций.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден может устроиться Третью мировую войну и уничтожить США до начала президентских выборов в стране, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

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#сша
#европа
#мир
#политика
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ВМС Ирана задержали танкер США в Оманском заливе
Tasnim: иранские военные задержали танкер США в Оманском заливе
11 января 2024, 17:12

Фото: iStock/Rainer Puster

Солдаты армии Ирана задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Об этом сообщило государственное информационное агентство Tasnim.
Отмечается, что иранские ВМС задержали танкер США согласно решению суда. При этом не приводятся данные о том, каково это решение и какой именно корабль был задержан.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН поддержал предложенную США и Японией резолюцию, согласно которой хуситов призывают немедленно совершать атаки на иностранные суда в Красном море. В документе отмечается, что ООН категорически осуждает действия йеменских хуситов.

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#иран
#сша
#суд
#корабль
#вмф
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Медведев доложил Путину о производстве оружия в России
11 января 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Об этом Медведев сообщил во время заседания рабочей группы военно-промышленного комплекса.
Он отметил, что по итогам доклада Путин дал указание по вооружениям. Исходя из него, рабочая группа продолжит в текущем году контролировать выполнение плана поставок наиболее востребованного оружия, а также будет заниматься вопросами его производства.

Ранее Медведев в ходе заседания ВПК отметил стремительное развитие российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, об этом свидетельствуют успешные удары ВС РФ по военным объектам на территории Украины.

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#дмитрий медведев
#владимир путин
#оружие
#россия
#производство
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Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и сказала, что Трамп вызвал эрекцию
11 января 2024, 16:33

Фото: сайт Кремля

Член Палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал оговорилась и заявила, что экс-президент США Дональд Трамп вызвал эрекцию, чем довела зал заседаний до истерики. Она хотела произнести словосочетание «вызвал бунт», но вместо insurrection (бунт, восстание) произнесла созвучное erection.
Это случилось во время её речи на одном из заседаний нижней палаты Конгресса, когда она предложила законодателям вспомнить о «возмутительных событиях, которые никогда не случались прежде», намекая на возможное участие Трампа в организации беспорядков и бунта у Белого дома. Вот тут-то и произошла забавная оговорка, передаёт Life.

К чести Джаяпал, она не растерялась, быстро поправила саму себя и посмеялась вместе со всем залом.

«Давайте обсудим тот факт, что президент Трамп вызвал эрекцию... Возможно, и её тоже!», — рассмеялась конгрессвумен вместе со всей аудиторией, осознав смысл сказанного.

Видео забавного конфуза парламентария опубликовано в социальных сетях и пользуется успехом среди пользователей.

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#трамп
#конгресс сша
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Депутат Европарламента Вилимски: ЕС не должен передавать Киеву €50 млрд помощи
11 января 2024, 16:11

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз не должен передавать Украине дополнительные 50 миллиардов евро помощи. Этот шаг был бы неправильным, учитывая масштабы коррупции в стране.
Такое мнение высказал евродепутат Харальд Вилимски, который возглавляет делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте. Он отметил также, что на Украине процветает непотизм (вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий друзьям и родственникам, независимо от их деловых качеств - прим. ред.). Политик также добавил, что сам президент Зеленский был замечен в участии «в сомнительных сделках с офшорами».

По мнению евродепутата, предоставление такому главе государства и его абсолютно коррумпированному государственному аппарату свободный доступ к 50 миллиардам евро является совершенно неприемлемым.

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#коррупция
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«Есть вопросы»: Зеленский обратился к покинувшим страну украинцам
Зеленский заявил о вопросах к украинцам призывного возраста за границей
11 января 2024, 16:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

К украинцам призывного возраста, которые находятся за границей, есть вопросы, об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, его цитирует «Страна.ua».
«Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», — прокомментировал ситуацию Зеленский.

Таким образом украинский лидер ответил на вопрос о том, должны ли власти Эстонии высылать на Родину беглых украинцев. По мнению Зеленского, граждане призывного возраста обязаны вернуться и помогать своей стране.

При этом, ранее Зеленский заявил, что не пойдёт на временное прекращение огня. По его мнению, это не приведёт к переговорам, а только сыграет на руку России.

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Депутат Вилимски: ЕС не должен выделять Киеву помощь в 50 млрд евро
#налоги
#владимир зеленский
#сво
#всу
#украина
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В Европарламенте выступили против выделения Киеву помощи в 50 млрд евро
Депутат Вилимски: ЕС не должен выделять Киеву помощь в 50 млрд евро
11 января 2024, 15:50

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз не должен выделять 50 миллионов евро на помощь Украины из-за коррупции в стране. Об этом заявил депутат Европарламента Харольд Вилимски.
Он отметил, что абсолютно неприемлемо предоставлять в свободное распоряжение такие крупные суммы украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его «коррумпированному государственному аппарату».

Кроме того, Вилимски обвинил в коррупции и самого главу государства, припомнив ему сомнительные сделки с офшорами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщал, что Европейская комиссия готовит запасной план по выделению помощи Украины вне бюджета Евросоюза. Его представят в ходе внеочередного саммита сообщества 1 февраля.

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#план
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Hurrıyet: Турция не пропустит в Чёрное море проданный Британией Украине корабль
11 января 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Givaga

Турция не намерена пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы минный тральщик, который Великобритания продала Украине. Такие действия обусловлены соблюдением положений Конвенции Монтрё.
Об этом сообщает турецкое издание Hurrıyet со ссылкой на информацию, полученную от министерства обороны страны. Ранее стало известно, что Киев закупит в Британии два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности судоходства в Чёрном море.

Согласно положениям Конвенции Монтрё, Турция не разрешит кораблям-охотникам за минами проход чнерез проливы до окончания военных действий. Соблюдение этих положений даёт гарантии сохранения стабильности в проливах и в самом Чёрном море. По словам представителей Минобороны Турции, Великобритания была извещена о данном решении Анкары.

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Боксёр Джонсон о Путине: «Именно такого человека я хочу видеть президентом»
11 января 2024, 15:37

Фото: сайт Кремля

Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон заявил, что президента России Владимира Путина он хотел бы и далее видеть главой государства.
При этом, он объяснил, что Путин является настоящим человеком.

«Он настоящий! Он должен быть олицетворением слова «настоящий». <…> Именно такого человека я хочу видеть своим президентом, а не когда кучка людей из-за кулис управляет другими людьми словно марионетками. Не хочу такого — вот мой президент, я знаю, кто мой президент, и это мне нравится», — прокомментировал в беседе с RT International Джонсон.

Ранее западные СМИ написали о том, что российский лидер Владимир Путин сможет положить конец западному военному альянсу в том виде, в котором он есть сейчас. Объяснялась такая позиция тем, что на фоне постепенного истощения западной помощи Вооружённые силы Украины окажутся в крайне тяжёлой ситуации.

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