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Россия удивилась молчанию генсека ООН Гутерриша о трагедии в Белгороде

Небензя: Россию «удивляет молчание» генсека ООН Гутерриша об атаке на Белгород
31 декабря 2023, 03:20
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия удивлена молчанием генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с совершенным Украиной обстрелом жилых кварталов Белгорода, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу», — сказал российский дипломат.

При этом помощник генсека Халед Хиари на заседании Совбеза призвал стороны перестать атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. По его словам, организация однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села — как на Украине, так и в России, считая их неприемлемыми и нарушающими международное гуманитарное право.


Обстрелы мирных городов, заявил постпред России, свидетельствуют об агонии режима Зеленского, однако все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут неотвратимое наказание. Небензя также отметил, что чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет действовать Россия.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

На текущий момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе троих детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.

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#оон
#россия
#украина
#белгород
#атака
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Полпред в ЦФО Игорь Щёголев прибыл в Белгород
Гладков: В Белгород прибыл полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев
31 декабря 2023, 02:24

Фото: официальный сайт Кремля

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев прибыл в Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.




«Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов. Пообщались с жителями, а также сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами теробороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела», — написал глава Белгородской области.

Ранее в местных соцсетях появились видео, как волонтёры убирают осколки с улиц Белгорода. Мэр города Демидов подчеркнул, что все строительные организации выведены на работы, их обеспечат материалами.

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых есть школа, лицей и детский сад.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

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#вячеслав гладков
#игорь щёголев
#цфо
#белгород
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Евросоюз ввёл для Румынии и Болгарии режим «частичного Шенгена»
31 декабря 2023, 02:02

Фото: iStock/Oleksandr_Filon

Совет Европейского союза впервые в истории континентального объединения ввёл режим «частичного Шенгена», причем сразу для двух стран — Болгарии и Румынии, пишет ТАСС.
С марта 2024 года планируется отменить паспортный контроль между обеими странами. Нововведение будет введено только на воздушном и морском транспорте, наземные пункты пропуска сохранятся. Об этом сообщила миссия Испании, председательствующей до конца года в Совете ЕС.

До этого премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Болгария и Румыния достигли принципиального соглашения с Австрией о вступлении в Шенгенскую зону. Венгрия также объявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген — об этом сообщил глава МИДа страны Петер Сийярто после согласия Софии отменить увеличение сбора за транзит российского газа через Болгарию.

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#болгария
#венгрия
#румыния
#евросоюз
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Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины
31 декабря 2023, 01:38

Фото: iStock/Sergii_Zhmurchak

В большинстве областей Украины в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.
Тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях страны.

Ранее украинские издания «Страна.ua» и «Общественное» писали о взрывах в Белой Церкви в Киевской области, Киеве, в Черкасской области и в подконтрольном Украине городе Запорожье. А «Зеркало недели» написало о серии взрывов в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на западе Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#украина
#взрывы
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Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород «заранее спланированным актом терроризма»
31 декабря 2023, 01:18

Фото: МИД России

Обстрел Белгорода украинскими военными является преднамеренным и заранее спланированным актом терроризма против мирных граждан, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на прошедшем заседании Совета Безопасности международной организации.
Киевский режим в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей, отметил дипломат. По его словам, «все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание».



Обстрелы мирных городов, заявил постпред России, свидетельствуют об агонии режима Зеленского, однако все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут неотвратимое наказание. Небензя также отметил, что чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет действовать Россия.

Москва при этом, как рассказал он, удивлена молчанием генсека ООН Антониу Гутерриша по совершенной Украиной атаке на Белгород.

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

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«Преступление бандеровских ублюдков»: Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду

Захарова заявила, что за обстрелами в Белгороде стоят Великобритания и США
#оон
#обстрел
#всу
#россия
#украина
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«Преступление бандеровских ублюдков»: Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду
Медведев назвал преступлением бандеровских ублюдков обстрел Белгорода
30 декабря 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Обстрел ВСУ Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, киевское руководство отдало приказ о совершении террористического акта на территории России, поскольку ВСУ не могут хоть как-то изменить своё критическое положение на фронте.

Медведев подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.

В субботу 30 декабря ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. В результате обстрела погибли 14 мирных жителя, среди которых трое детей. Ещё 108, числе которых 15 несовершеннолетних, пострадали.

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#дмитрий медведев
#обстрел
#всу
#белгород
#преступление
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Россия потребовала объяснений у Чехии за поставки вооружения Украине
Полянский: Россия потребовала участия Чехии в заседании СБ ООН по Белгороду
30 декабря 2023, 21:01

Фото: iStock/Konoplytska

Россия потребовала участия Чехии в заседании Совбеза ООН по теракту в Белгороде, чтобы страна объяснила поставки вооружения Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Россия потребовала повести заседание Совбеза ООН, чтобы разобраться в ситцуации с обстрелом ВСУ Белгорода. Встреча состоится 30 декабря в 23:00 по мск.

Присутствие представителя Чехии необходимо для того, подчеркнул Полянский, чтобы объяснить поставки боеприпасов, от которых погибли мирные жители российского города.

В субботу украинские военные нанесли массированные удары по Белгороду. В результате террористической атаки погибли 14 россиян, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения, среди них 15 детей. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по трём статьям: о покушении на убийство, об убийстве, а также об умышленном повреждении и уничтожении имущества.

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#россия
#чехия
#оон
#поставки
#вооружение
#украина
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В США ответили на обвинения в причастности к теракту в Белгороде
Госдеп: США не поощряют атаки, подобные обстрелу ВСУ Белгорода
30 декабря 2023, 20:35

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не поощряют и не предоставляют возможности Украине для проведения атак, подобных теракту в Белгороде. Об этом РИА Новости сообщили в американском госдепартаменте.
Представитель ведомства отметил, что США дали ясно понять киевскому руководству, что подобные действия не поощряются.

В субботу украинские военные произвели террористическую атаку на Белгород, о чём сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, в числе которых двое детей. Также получили ранения 108 человек, среди которых 15 детей.

В Минобороны РФ отметили, что такие действия украинской армии были отвлекающим манёвром, который должен был затмить их явные неудачи на фронте.

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#сша
#украина
#россия
#теракт
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Белгороде
Захарова: Совбез ООН займётся разбирательством удара ВСУ по Белгороду
30 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу теракта в Белгороде. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам Совет безопасности ООН будет детально разбираться в причинах и последствиях террористического акта, совершённого украинской армией в российском Белгороде.

В субботу ВСУ нанесли массированные удары по центру Белгорода, о чём сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По сообщениям МЧС РФ в результате атаки погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения разной степени тяжести. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, об убийстве и умышленном повреждении и уничтожении имущества.

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#мария захарова
#оон
#теракт
#всу
#украина
#белгород
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Основатель правящей партии Грузии Иванишвили сообщил о возвращении в политику
30 декабря 2023, 19:00

Фото: iStock/Diy13

Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил о возвращении в политику.
В 2012 году Иванишвили пришёл в политику, победив на выборах «Грузинской мечты» и став премьер-министром страны. Через год он подал в отставку и ушёл из политики, поскольку, по его словам, выполнил свою миссию и смог сменить власть. Затем в 2018 году он вновь вернулся в политику, поскольку «Грузинская мечта» оказалась на грани распада.

Спустя три года он вновь решил вернуться в политику. В настоящее время его главной миссией является восстановление оппозиции, поскольку у неё всегда была функция контроля правящей партии Грузии.

По словам Иванишвили, полное уничтожение оппозиции может привести к расслаблению правящей партии, а также повлечёт за собой развитие коррупции в стране.

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#грузия
#политика
#власть
#оппозиция
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