Россия удивилась молчанию генсека ООН Гутерриша о трагедии в Белгороде

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Россия удивлена молчанием генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с совершенным Украиной обстрелом жилых кварталов Белгорода, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу», — сказал российский дипломат.При этом помощник генсека Халед Хиари на заседании Совбеза призвал стороны перестать атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. По его словам, организация однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села — как на Украине, так и в России, считая их неприемлемыми и нарушающими международное гуманитарное право.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
На текущий момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе троих детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.
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