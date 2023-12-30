«Преступление бандеровских ублюдков»: Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду

Фото: сайт Кремля
Обстрел ВСУ Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, киевское руководство отдало приказ о совершении террористического акта на территории России, поскольку ВСУ не могут хоть как-то изменить своё критическое положение на фронте.
Медведев подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.
В субботу 30 декабря ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. В результате обстрела погибли 14 мирных жителя, среди которых трое детей. Ещё 108, числе которых 15 несовершеннолетних, пострадали.
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Медведев подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.
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Анастасия Чинкова