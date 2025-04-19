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Россия вышла из соглашения со Скандинавией и Финляндией по Баренцеву морю

Россия вышла из соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю
Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Россия вышла из соглашения относительно Баренцева моря, заключённого со скандинавскими странами и Финляндией в 2007 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В этом документе оговаривалось создание совместного Международного Баренцева секретариата. Целью данной структуры было развитие сотрудничества в водах этого северного моря и Евроарктическом регионе в целом.

В распоряжении главы российского правительства также указано, что денонсируется ещё одно соглашение между государствами — членами Совета Баренцева региона. Оно касалось предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации и было подписано в Москве в 2008 году.

Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ уведомить указанные страны о выходе России из соглашений и прекратить выплачивать ежегодные взносы в бюджет Международного Баренцева секретариата.

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Аналитик Риттер: Евросоюз и НАТО разваливаются
19 апреля 2025, 06:27

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам бывшего разведчика морской пехоты США, аналитика Скотта Риттера, Евросоюз разваливается, а НАТО уже просто не существует. Об этом эксперт заявил на своей странице в соцсети X.
«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью <…> Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах», — заявлет Риттер.

В конечном итоге аналитик и вовсе сказал о том, что НАТО сейчас попросту не существует. При этом благополучие Европы являлось фасадом, который скрывал внутренние постоянные конфликты.

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В США отменили свыше 400 DEI-грантов на 200 миллионов долларов
19 апреля 2025, 05:45

Фото: iStock/Pineapple Studio

Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), общий объем которых превышал 200 миллионов долларов. Об этом сообщает департамент государственной эффективности (DOGE) в соцсети X.
«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов. При этом спрос на это наблюдается низкий.

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#сша
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Госдеп: Европе стоит понять, что США не будут годами решать вопрос по Украине
19 апреля 2025, 04:39

Фото: iStock/Photoboyko

Европейским союзникам стоит понять, что США не станут годами решать вопрос по украинскому конфликту. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.

Ранее США представили в Париже план по мониторингу режима прекращения огня на Украине. При этом в самих Штатах не поднимается вопрос о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи.

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#госдеп
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FT: Великобритании советуют увеличить военное присутствие в Арктике
19 апреля 2025, 04:36

Фото: iStock/ikholwadia

Власти Великобритании могут получить рекомендации об увеличении военного присутствия страны в Арктике. Об этом сообщает Financial Times.
Соответствующий совет может быть дан авторами готовящегося к публикации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Основной акцент будет сделан на инвестициях в БПЛА и в передовые военные разработки. Помимо этого армии могут предложить реструктуризировать кибернетический потенциал.

Подготовка данного обзора ведется бывшим генсеком НАТО лордом Джорджем Робертсоном, экс-главой Стратегического командования ВС Великобритании Ричардом Бэрронсом, бывшим старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома Фионой Хилл и независимыми экспертами.

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NYT: В США не поднимается вопрос о новых пакетах военной помощи Киеву
19 апреля 2025, 02:39

Фото: iStock/Vacclav

Власти США не обсуждают вопрос о предоставлении Украине очередных пакетов военной помощи. Об этом сообщает The New York Times.
В материале указывается, что данная тема не поднимается ни в Белом доме, ни в Конгрессе США. Вопрос об очередных пакетах вооружений возник из-за скорого исчерпания ресурсов, которые были предоставлены администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.

По информации издания, команда нынешнего лидера США Дональда Трампа поменяла отношение к украинскому конфликту. Теперь власти не настроены безвозмездно помогать Киеву. Администрация президента в первую очередь думает о том, что может получить от Украины после предоставления вооружения. При этом анонимные европейские источники газеты отметили, что Вашингтон не дал гарантий осуществлять с Киевом в дальнейшем масштабный обмен разведданными.

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