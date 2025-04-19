Россия вышла из соглашения со Скандинавией и Финляндией по Баренцеву морю

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)
Россия вышла из соглашения относительно Баренцева моря, заключённого со скандинавскими странами и Финляндией в 2007 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В этом документе оговаривалось создание совместного Международного Баренцева секретариата. Целью данной структуры было развитие сотрудничества в водах этого северного моря и Евроарктическом регионе в целом.
В распоряжении главы российского правительства также указано, что денонсируется ещё одно соглашение между государствами — членами Совета Баренцева региона. Оно касалось предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации и было подписано в Москве в 2008 году.
Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ уведомить указанные страны о выходе России из соглашений и прекратить выплачивать ежегодные взносы в бюджет Международного Баренцева секретариата.
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В распоряжении главы российского правительства также указано, что денонсируется ещё одно соглашение между государствами — членами Совета Баренцева региона. Оно касалось предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации и было подписано в Москве в 2008 году.
Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ уведомить указанные страны о выходе России из соглашений и прекратить выплачивать ежегодные взносы в бюджет Международного Баренцева секретариата.
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Александр Бойцов