Аналитик Савельев заявил о пользе денонсации соглашений о рыболовстве для РФ

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что денонсация соглашений о рыболовстве носит политический характер и сможет обеспечить независимость и суверенитет России.
«Это для того, чтобы, как говорил наш президент, укреплять наш суверенитет и наш авторитет. Чтобы наши соседи не относились к России как к некой колонии, которую можно грабить, из которой можно тащить. Надо дать по рукам так, чтобы неповадно было, чтоб они еще тысячу лет помнили эту боль и не совались», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море. Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования.
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Мелисса Тимофеева