Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море.
«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Инициатором законопроекта является сам глава государства. Это был ответный шаг на санкции и введение Лондоном пошлин, в том числе на российскую белую рыбу.
Ранее российский лидер призвал создать россиянам все условия для отдыха внутри страны этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак