Россия заявила о желании вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию

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Военный атташе Российской Федерации в Джакарте Максим Лукьянов заявил, что Россия готова возобновить обсуждение возможных поставок истребителей Су-35 в Индонезию. Эту информацию приводит индонезийский журнал Tempo.
Лукьянов отметил, что российская сторона готова осуществить поставки Су-35 в Индонезию, при условии наличия интереса со стороны Джакарты. Он подчеркнул готовность России вести переговоры на эту тему.
Ранее стало известно, что Индонезия приняла решение приобрести французские истребители Dassault Rafale вместо российских Су-35, которые были выбраны в качестве перспективных истребителей еще в 2015 году.
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Артем Кузьмин