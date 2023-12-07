Песков объяснил, зачем Путина в ОАЭ сопровождали истребители Су-35

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем истребители Су-35 сопровождали Владимира Путина на всём протяжении его перелёта из Саудовской Аравии в ОАЭ. По его словам, это объясняется сложностью и «неспокойностью» региона, сообщает РИА Новости.

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то <…> регион смежный, <…> полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — объяснил Песков журналистам.





Кроме того, по его словам, Пескову неизвестно, будет ли встречаться Владимир Путин с пилотами этих истребителей, так как президентский борт и военные самолёты приземляются в разных местах.



