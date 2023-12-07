Песков объяснил, зачем Путина в ОАЭ сопровождали истребители Су-35

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем истребители Су-35 сопровождали Владимира Путина на всём протяжении его перелёта из Саудовской Аравии в ОАЭ. По его словам, это объясняется сложностью и «неспокойностью» региона, сообщает РИА Новости.
«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то <…> регион смежный, <…> полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — объяснил Песков журналистам.Кроме того, по его словам, Пескову неизвестно, будет ли встречаться Владимир Путин с пилотами этих истребителей, так как президентский борт и военные самолёты приземляются в разных местах.
Ранее стало известно, что Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль-Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.
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