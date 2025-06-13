Россиянам советуют не ехать в Израиль из-за ухудшения обстановки

13 июня 2025, 11:48

Посольство РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Израиль

Фото: iStock/Anna_Anikina

В связи с резким ухудшением ситуации в Израиле, посольство России в Тель-Авиве обратилось к российским гражданам с рекомендацией воздержаться от посещения страны. Пишет ТАСС.