Россиянам советуют не ехать в Израиль из-за ухудшения обстановки
Посольство РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Израиль
В связи с резким ухудшением ситуации в Израиле, посольство России в Тель-Авиве обратилось к российским гражданам с рекомендацией воздержаться от посещения страны. Пишет ТАСС.
Отмечается, что ситуация в Израиле и вокруг него обострилась, что вынуждает принять меры предосторожности. Данная рекомендация распространяется на всех граждан России, планирующих или уже находящихся на территории Израиля.
Россиянам, планирующим поездки, настоятельно рекомендуется отложить их до момента нормализации обстановки.
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