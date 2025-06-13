Израиль засёк около 100 беспилотников из Ирана
Израиль засёк около 100 беспилотников, летящих со стороны Ирана. Системы ПВО и ВВС готовы осуществлять перехваты, сообщила представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова в беседе с ТАСС.
Пресс-секретарь израильской армии отметила, что военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны готовы к перехвату и к защите граждан Израиля.
Гостелерадиокомпания Kan также сообщила, что за пределами израильской территории начался перехват запущенных из Ирана дронов.
Напомним, что минувшей ночью Израиль приступили к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
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