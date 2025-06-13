Израиль засёк около 100 беспилотников из Ирана

13 июня 2025, 10:45

Фото: iStock/bbsferrari

Израиль засёк около 100 беспилотников, летящих со стороны Ирана. Системы ПВО и ВВС готовы осуществлять перехваты, сообщила представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова в беседе с ТАСС.