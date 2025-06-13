Глава Генштаба и командующий ПВО Ирана погибли из-за удара Израиля

В результате удара Израиля погибли высокопоставленные военные
Фото: iStock/gorodenkoff

Генштаб Ирана заявил о гибели начальника Генштаба, командующего войсками ПВО и главы КСИР в результате удара Израиля.



Ранее сообщалось, что Нетаньяху заявил об ударе «в сердце иранской программы ядерного обогащения», ​написал ТАСС.

Об ударах израильской армии по объектам в Иране стало известно 13 июня. Операция получила название «Ам КеЛави» и направлена на устранение ядерной программы Ирана.

Виктория Иванченко

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