Глава Генштаба и командующий ПВО Ирана погибли из-за удара Израиля
В результате удара Израиля погибли высокопоставленные военные
Генштаб Ирана заявил о гибели начальника Генштаба, командующего войсками ПВО и главы КСИР в результате удара Израиля.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху заявил об ударе «в сердце иранской программы ядерного обогащения», написал ТАСС.
Об ударах израильской армии по объектам в Иране стало известно 13 июня. Операция получила название «Ам КеЛави» и направлена на устранение ядерной программы Ирана.
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