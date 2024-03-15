Россияне подали иски к Clearstream на 74 млн евро

Члены правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении РФ из-за того, что действия Вашингтона в сфере энергетики ставят под сомнение его надежность в отношении будущих поставок. Об этом сообщается в тексте парламентского запроса.