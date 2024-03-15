Россияне подали иски к Clearstream на 74 млн евро

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Инвесторы из России подали судебные иски на сумму в 74 миллиона евро в отношении люксембургской финансовой компании Clearstream по факту замороженных финансовых активов РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что было подано 20 исков, один из которых компания Clearstream уже проиграла.
По факту заморозки российских активов и анонсирования Европарламентом идеи направлять прибыль от них Киеву ожидается, что Россия также оформит судебные иски в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear.
Такая ситуация на рынке может спровоцировать мировой финансовый кризис, считают эксперты Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России. Во вторник 12 марта британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов — €2–3 млрд — уже в июле. Еврокомиссия подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2022 года.
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По факту заморозки российских активов и анонсирования Европарламентом идеи направлять прибыль от них Киеву ожидается, что Россия также оформит судебные иски в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear.
Ранее сообщалось, что Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России. Во вторник 12 марта британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов — €2–3 млрд — уже в июле. Еврокомиссия подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2022 года.
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Мария Федоровцева