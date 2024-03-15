Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России

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Венгрия, Мальта и Люксембург высказались категорически против плана председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании прибыли от замороженных активов России в пользу Украины, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, представители трех стран высказали несогласие с планом на встрече европейских послов 13 марта. Они считают, что реализация такого плана «осложнит переговоры» о вариантах использования российских активов.
Politico отмечает, что послы Венгрии, Мальты и Люксембурга сделали свои заявления перед саммитом лидеров ЕС, который пройдет на следующей неделе.
12 марта британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов — €2–3 млрд — уже в июле. Еврокомиссия, как пишет американское издание, подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2024 года.
Члены ЕС не имеют единого мнения по вопросу санкций и их возможных последствий для единой европейской валюты. Кроме того, существует вероятность выхода инвесторов из европейских активов из-за опасений конфискации их средств.
Ранее лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.
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Politico отмечает, что послы Венгрии, Мальты и Люксембурга сделали свои заявления перед саммитом лидеров ЕС, который пройдет на следующей неделе.
Члены ЕС не имеют единого мнения по вопросу санкций и их возможных последствий для единой европейской валюты. Кроме того, существует вероятность выхода инвесторов из европейских активов из-за опасений конфискации их средств.
Ранее лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.
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Артем Путинцев