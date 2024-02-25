Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки

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Страны «Большой семерки» (G7) хотят принудить Россию компенсировать Украине убытки, передав замороженные российские активы. Об этом говорится в заявлении по итогам виртуального саммита лидеров организации.
Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.
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Анастасия Чинкова