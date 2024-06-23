Россияне рассказали о способах и методах хранения сбережений

Фото: iStock/Nattakorn Maneerat
Доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже, свидетельствуют данные опроса SuperJob, передает «Газета.Ru».
Так, 58% россиян по-прежнему считают, что сбережения следует хранить в национальной валюте. По мнению 30% опрошенных, можно копить в долларах, 24% предпочитают в евро.
В 2023 году было 37% тех, кто поддерживал сохранение своих сбережений в долларах, а 30% - в евро. На сегодняшний день, после введения дополнительных санкций со стороны США, доверие россиян к доллару и евро снизилось.
Ранее сообщалось, что в России планируется создать новую биржу для торговли акциями.
Читайте также:
Госдума ввела налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан
Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых вычетах на сбережения
Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения
В 2023 году было 37% тех, кто поддерживал сохранение своих сбережений в долларах, а 30% - в евро. На сегодняшний день, после введения дополнительных санкций со стороны США, доверие россиян к доллару и евро снизилось.
Ранее сообщалось, что в России планируется создать новую биржу для торговли акциями.
Читайте также:
Госдума ввела налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан
Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых вычетах на сбережения
Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения
Александр Климов