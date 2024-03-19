Госдума ввела налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения россиян, а также об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений.
Отмечается, что такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении гражданином пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, которые были заключены с негосударственным пенсионным фондом; денежных средств, которые были внесены на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), открытый не ранее 1 января текущего года, а также доходов по операциям на таком счету.
Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесённых в ИИС средства будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.
В пояснительной записке добавляется, что эти вычеты можно будет получить на определённых условиям. К них относится получение негосударственной пенсии; действие договора долгосрочных сбережений и договора на ведение ИИС минимум 10 лет.
Законом предусматривается сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, которые были открыты не ранее 31 декабря 2023 года.
При этом под отмену попали инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС.
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Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесённых в ИИС средства будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.
Законом предусматривается сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, которые были открыты не ранее 31 декабря 2023 года.
При этом под отмену попали инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС.
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Анастасия Чинкова