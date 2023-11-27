Россиянин ушел на спецоперацию за месяц до конца срока в колонии и лишился ног

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Житель Ярославля Вячеслав Колесов отправился на специальную военную операцию за месяц до конца срока и вернулся без ног. Об этом сообщает 76.RU.
Как рассказал Колесов, в колонию приехали вербовщики ЧВК «Вагнер» вместе с Евгением Пригожиным незадолго до окончания срока отбывания наказания. Вячеслав принял решение, что хочет поучаствовать в спецоперации, так как родственники забыли про него, а на воле у него никого нет.
На поле боя Колесова ранили, он получил обморожение рук и ног. В госпитале в Луганске ему сообщили, что спасти ноги не получится, и после операции он поехал домой. На выплаты от ЧВК он смог приобрести недорогое жилье на вторичном рынке. Сейчас Вячеслав ждет, пока ему сделают протезы, но сейчас он вынужден буквально заползать в подъезд, так как пандус в помещении не установлен.
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«Думаю: уже столько нагрешил... Они все от меня открестились — родственники все. Ты, — говорят — уже все, забыли», — поделился мужчина.
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Алина Юрчак