RT: семье Андреевых пришлось переехать из Латвии в Россию из-за русофобии

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Семье Павла и Натальи Андреевых пришлось переехать из Латвии в Россию из-за русофобии. Пара родилась и выросла в латвийском Даугавпилсе, там же познакомились и поженились.
Истории семьи посвящена новая серия проекта RT «Семья — Россия», посвященного тем, кто переехал в Россию и обрел здесь новый дом.
Павел по профессии — проектировщик, а Наталья — экономист. После распада Советского Союза в прибалтийской республике стала усиливаться дискриминация русских, их стали все больше поражать в правах и свободах. В школах начали запрещать уроки русского языка, по организациям и предприятиям стали ходить языковые комиссии, проверяющие знание латышского.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Павел по профессии — проектировщик, а Наталья — экономист. После распада Советского Союза в прибалтийской республике стала усиливаться дискриминация русских, их стали все больше поражать в правах и свободах. В школах начали запрещать уроки русского языка, по организациям и предприятиям стали ходить языковые комиссии, проверяющие знание латышского.
«Осенью 2024 года Андреевы вместе с тремя дочерьми переехали в Россию. Сейчас они живут в Великом Новгороде. Павел уже нашел работу по специальности. Наталья пока занимается домом и рукоделием. Младшая и средняя дочери учатся в школе, старшая готовится к поступлению в художественный вуз», — говорится в материале.Читайте также:
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Данил Пономарев