RT: в Молдавии готовят показательную расправу над пророссийской оппозицией

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Власти Молдавии готовят показательную расправу над лидерами оппозиции, которые выступают за восстановление отношений с Россией. Об этом сообщает RT.
Изданию стало известно, что молдавский суд в эту пятницу, 7 марта, намерен приговорить к лишению свободу депутатов парламента Ирину Лозован и Александра Нестеровского, опираясь на сфабрикованные дела.
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«Лидеры партии «Возрождение», входящей в оппозиционный блок «Победа», известны своей пророссийской позицией и выступают против евроинтеграции. Подобные дела в республике рассматривают в ускоренном порядке, чтобы избавиться от лидеров оппозиции до парламентских выборов, которые пройдут в этом году», — отмечает RT.Читайте также:
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Данил Пономарев