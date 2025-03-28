Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Я искренне их презираю»: Как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года?

«Я искренне их презираю»: Как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года?

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

До начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году Владимир Зеленский активно сотрудничал с Россией. Он посещал страну с концертами, работал в российских телевизионных проектах и снимался в сериалах.
В это время его риторика была довольно лояльной к русским, он подчеркивал общность культур и языков, утверждая, что русские и украинцы — один народ. Подробнее о том, как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года, читайте в материале «Радио 1».

Позиция в условиях конфликта

С началом вооруженного конфликта на востоке Украины Зеленский начал менять свою позицию. Он осудил самопровозглашенные республики Донбасса, но при этом продолжал говорить о единстве народов. В 2014 году он призывал украинские власти обеспечить право русскоязычных граждан говорить на своем языке и выражал готовность к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным для прекращения конфликта.

Фото: iStock/Tomas Ragina

«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги», — говорил он.

Избирательная кампания и защита прав русскоязычных

Во время своей избирательной кампании в 2018 — 2019 годах Зеленский акцентировал внимание на необходимости мира в Донбассе и защиты прав русскоязычных граждан. Он выступал на русском языке перед избирателями и подчеркивал важность прав русских и русскоязычных на Украине.

«На востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски... Отцепитесь, отстаньте от них! На законных основаниях дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины», — отмечал Зеленский.

Ужесточение риторики после выборов

После победы на выборах в 2019 году риторика Зеленского в адрес России и русских начала меняться. Он стал более критично высказываться о пророссийских настроениях в Донбассе, называя их сепаратистами. В мае 2019 года он заявил, что единственное, что может связывать Россию и Украину, — это государственная граница.

«Долго думал, что же общего есть у Украины и России? Из общего у нас остались только 2295 километров и 400 метров государственной границы», — отмечал он.

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Законодательные изменения и культурные ограничения

В течение своего президентства Зеленский подписывал законы, ограничивающие использование русского языка в образовании и общественной жизни. Он также заявлял, что возобновление работы русских школ возможно только при условии, что Россия начнет открывать украинские школы на своей территории.

Эскалация русофобии после начала специальной военной операции

С началом специальной военной операции на Украине риторика Зеленского стала еще более жесткой. Он стал открыто высказываться против русского народа.

«Так как эти люди глухие, я искренне их презираю», — говорил Зеленский.

Отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года прошло через значительные изменения. От попыток сохранить культурные связи и защитить права русскоязычных граждан до жесткой критики и ограничения прав этих групп. Этот процесс стал отражением не только личных взглядов Зеленского, но и сложной политической ситуации на Украине и отношениях с Россией.

Читайте также:

Сапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

В США сделали неожиданное заявление по ядерному оружию для Украины

Зеленский заявил, что готов говорить напрямую с Путиным
#статьи
#россия
#граница
#язык
#законы
#всу
#зеленский
Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области, выполняя боевую задачу
28 марта 2025, 13:11

Владимир Путин и Марат Тибилов (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сказано в сообщении.
23 февраля президент России Владимир Путин наградил Тибилова «Золотой звездой» Героя России. Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Тогда ранним утром боевики ВСУ вторглись в приграничье. Недавно в Минобороны сообщили, что российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Гоголевка.

Читайте также:

Зачистка Курской области от ВСУ и новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 78 БПЛА ВСУ над территорией России

SHOT: над Энгельсом сработала система ПВО, дроны ВСУ хотели атаковать местный НПЗ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#курская область
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Гоголевку в Курской области
28 марта 2025, 12:56

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные освободили Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 28 марта. В ведомстве отметили действия группировки войск «Север».
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Киевский режим хотел обменять территории за счет вторжения в российский регион. Бои продолжаются. Боевики ВСУ нападают на гражданских, угрожают им расправой и глумятся над телами убитых ими людей. Об этом свидетельствуют местные жители.

Кроме того, накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал об атаке неонацистов на сотрудника полиции. Чиновник назвал ее подлой и варварской.

Читайте также:

ВСУ продолжают бить по энергообъектам РФ, газоизмерительная станция «Суджа» уничтожена

Солдат ВСУ притворился гражданским в Курской области, но выдал себя берцами

ВС РФ столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ продолжают бить по энергообъектам РФ, газоизмерительная станция «Суджа» уничтожена
ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа», объект уничтожен
28 марта 2025, 11:57

Фото: iStock/rancho_runner

Украинская сторона продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты, несмотря на публичный отказ от подобных атак. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Так, 28 марта ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа». Предположительно, атаку осуществили с применением реактивных снарядов РСЗО «HIMARS». На сегодняшний день энергообъект фактически уничтожен.

Также 28 марта российские системы противовоздушной обороны сбили 19 украинских БПЛА в Саратовской области, целью которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

27 марта украинская сторона атаковала объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в Белгородской области. В результате жители Шебекинского района остались без электричества.

В Министерстве подчеркнули, что все публичные заявления Украины о прекращении атак по российским энергообъектам являются уловкой Зеленского, который всеми силами пытается не допустить обрушения фронта ВСУ, а также восстановить военный потенциал армии с помощью европейских стран.

Читайте также:

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 78 БПЛА ВСУ над территорией России

Над российским регионом ночью уничтожили более 30 беспилотников

SHOT: над Энгельсом сработала система ПВО, дроны ВСУ хотели атаковать местный НПЗ
#бпла
#инфраструктура
#жители
#россети
#режим
#станции
#всу
#минобороны
#удар
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солдат ВСУ притворился гражданским в Курской области, но выдал себя берцами
Пленный солдат ВСУ рассказал, как
28 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский солдат Владимир Бережных, попавший в плен в Курской области, рассказал, что планировал остаться жить в России, он надел вещи местного жителя и притворился гражданским, однако его выявили по натовским берцам. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«Когда взяли в кольцо россияне, наши ушли. Я остался жить в Плехово. Жил там два дня. Нашел я баню, там оказалась курточка и вещи местного, я надел всё это на себя, форму свою снял. Притворился гражданским человеком», — рассказал Бережных.

Он уточнил, что в кармане одежды был паспорт погибшего россиянина. Он уточнил, что все жители дома были убиты осколками от снаряда.

Так, украинский солдат надеялся найти себе женщину в России и остаться на ПМЖ. На родине судьба мужчины не сложилась, и возвращаться туда он не собирался.

Читайте также:

Военные ВС РФ пленили бойца ВСУ, чьи показания помогли им выполнить задачу

Украинский пленный рассказал о пропаже натовского оружия

Пленный Коваль: Украина бросает в Курскую область насильно мобилизованных солдат
#вещи
#военные
#паспорт
#украина
#мужчины
#россияне
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
28 марта 2025, 10:56

Фото: iStock/EvgeniyShkolenkoСапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

Бойцы ВС РФ ведут бои в центре села Гуево Курской области, им противостоят наиболее подготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Наши мотострелки продолжают освобождение Гуева. Боевые действия уже идут в центре населенного пункта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бойцы бьются с наиболее подготовленными боевиками подразделений ССО.

24 марта ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек, на госгранице в Белгородской области. Изначально оборону держали 10 сотрудников погранслужбы, а затем к ним пришло подкрепление из 15 военнослужащих из 128-й бригады ВС РФ.

Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.


Читайте также:

Зачистка Курской области от ВСУ и новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

Сапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

Боец Черкес рассказал, как ВС РФ сбили семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга»
#человек
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате