«Я искренне их презираю»: Как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года?

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
До начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году Владимир Зеленский активно сотрудничал с Россией. Он посещал страну с концертами, работал в российских телевизионных проектах и снимался в сериалах.
В это время его риторика была довольно лояльной к русским, он подчеркивал общность культур и языков, утверждая, что русские и украинцы — один народ. Подробнее о том, как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года, читайте в материале «Радио 1».
Отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года прошло через значительные изменения. От попыток сохранить культурные связи и защитить права русскоязычных граждан до жесткой критики и ограничения прав этих групп. Этот процесс стал отражением не только личных взглядов Зеленского, но и сложной политической ситуации на Украине и отношениях с Россией.
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Позиция в условиях конфликтаС началом вооруженного конфликта на востоке Украины Зеленский начал менять свою позицию. Он осудил самопровозглашенные республики Донбасса, но при этом продолжал говорить о единстве народов. В 2014 году он призывал украинские власти обеспечить право русскоязычных граждан говорить на своем языке и выражал готовность к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным для прекращения конфликта.
Фото: iStock/Tomas Ragina
«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги», — говорил он.
Избирательная кампания и защита прав русскоязычныхВо время своей избирательной кампании в 2018 — 2019 годах Зеленский акцентировал внимание на необходимости мира в Донбассе и защиты прав русскоязычных граждан. Он выступал на русском языке перед избирателями и подчеркивал важность прав русских и русскоязычных на Украине.
«На востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски... Отцепитесь, отстаньте от них! На законных основаниях дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины», — отмечал Зеленский.
Ужесточение риторики после выборовПосле победы на выборах в 2019 году риторика Зеленского в адрес России и русских начала меняться. Он стал более критично высказываться о пророссийских настроениях в Донбассе, называя их сепаратистами. В мае 2019 года он заявил, что единственное, что может связывать Россию и Украину, — это государственная граница.
«Долго думал, что же общего есть у Украины и России? Из общего у нас остались только 2295 километров и 400 метров государственной границы», — отмечал он.
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Законодательные изменения и культурные ограниченияВ течение своего президентства Зеленский подписывал законы, ограничивающие использование русского языка в образовании и общественной жизни. Он также заявлял, что возобновление работы русских школ возможно только при условии, что Россия начнет открывать украинские школы на своей территории.
Эскалация русофобии после начала специальной военной операцииС началом специальной военной операции на Украине риторика Зеленского стала еще более жесткой. Он стал открыто высказываться против русского народа.
«Так как эти люди глухие, я искренне их презираю», — говорил Зеленский.
Отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года прошло через значительные изменения. От попыток сохранить культурные связи и защитить права русскоязычных граждан до жесткой критики и ограничения прав этих групп. Этот процесс стал отражением не только личных взглядов Зеленского, но и сложной политической ситуации на Украине и отношениях с Россией.
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Дарья Осипова