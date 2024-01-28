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Румыния, вслед за Венгрией, решила претендовать на территории Украины

Политик Тырзиу: Румыния может претендовать на территории Западной Украины
28 января 2024, 20:26
Фото: iStock/starpik

Фото: iStock/starpik

Румыния может претендовать на территории Западной Украины, заявил лидер крайне правой партии «Альянс за объединение румын» Клаудиу Тырзиу. Его слова приводит портал inliniedreapta.
Он отметил, что ради возвращения бывших территорий Румыния готова отказаться от членства в НАТО.

Также Тырзиу подчеркнул важность поддержания хороших отношений с Россией. Он добавил, что готов с сотрудничеству, если Москва примет такое предложение.


Ранее лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что в случае проигрыша Украины в конфликте с Россией и потери государственности, Будапешт имеет право претендовать на Закарпатье. Он подчеркнул, что Венгрия намерена присоединить территории мирным путём.

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#румыния
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#политика
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В Совфеде подчеркнули необходимость присоединения трёх украинских городов к России
Сенатор Ковитиди: Николаев, Одесса и Харьков должны войти в состав России
28 января 2024, 21:37

Фото: iStock/byelaman

Харьков, Николаев, Одесса и прилегающие к ним области должны войти в состав России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Она отметила, что присоединение этих трёх областей к России «очевидно практически всем».

По словам Ковитиди, чем дольше продолжается «политический и экономический бардак» на Украине, тем больше территорий захотят присоединиться к России. Тогда же станет очевидной необходимость вернуть НАТО к границам 1997 года.

Сенатор подчеркнула, что западные страны, возглавляемые США, уже открыто призывают Украину пойти на переговоры с Россией и осознают неизбежность территориальных уступок в пользу РФ.

При этом, Великобритания, по её словам, на мировой арене видит только себя а значит будет всячески препятствовать проведению переговорного процесса.

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#украина
#россия
#совет федерации
#регионы
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В Венгрии объяснили претензии на Закарпатье референдумом 1991 года
Тороцкаи: только партия «Наша Родина» предъявила претензии на Закарпатье
28 января 2024, 19:54

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что о притязаниях на украинское Закарпатье заявляют пока только они. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее он сообщил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины в конфликте с Россией.

Однако затем политик подчеркнул, что речь пока не идёт только о его партии, поскольку ни одна другая парламентская фракция пока не делала заявлений о присоединении Закарпатья к Венгрии.

Тороцкаи также добавил, что по украинскому референдуму 1991 года Закарпатье должно быть автономией с широким кругом прав. Однако украинские власти игнорируют свои обязательства и действуют незаконно.

Политик утверждает, что в случае проигрыша Украины в конфликте с Россией и потери государственности, Венгрия могла бы мирным путём присоединить Закарпатье к себе.

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#украина
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#конфликт
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На военную базу США в Иордании произведена атака, есть погибшие
Трое американских военных погибли при атаке дрона на военную базу США в Иордании
28 января 2024, 19:39

Фото: iStock/Im Yeongsik

Трое американских военных погибли при атаке беспилотника на военную базу США в Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США.
Также отмечается, что как минимум 25 солдат получили ранения.

Согласно данным командования американской армии, база расположена недалеко от границы с Сирией.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток не будут раскрывать личности погибших военнослужащих. Это делается из уважения к их семьям, а также в связи с соответствующей политикой Пентагона.

Кроме того, в командовании отказались приводить подробные сведения о произошедшем.

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Более 87% британцев хотят видеть Путина премьер-министром Великобритании
Опрос: более 87% британцев хотят видеть Путина на посту премьера Великобритании
28 января 2024, 19:18

Фото: сайт Кремля

Свыше 87% жителей Великобритании хотят видеть Владимира Путина на посту премьер-министра страны. Таковы результаты опроса, который провёл лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.
Отмечается, что в опросе приняли участие более 39 тысяч британцев.

На своей странице в соцсети X Кертен организовал голосование, чтобы узнать, кого граждане хотят видеть на посту премьер-министра Великобритании. Результаты показали, что за Путина проголосовало большинство пользователей – 87,4%

За действующего главу кабинета министров Риши Сунака и лидера оппозиции Кира Стармера в сумме проголосовали всего 9,2% граждан.

Ранее Дэвид Кертен опубликовал в соцсети фотографию с российским флагом и призыв не считать Россию врагом Великобритании. Таким образом он дал реакцию на призыв британцев готовиться к войне с Россией в ближайшие шесть лет, который опубликовал канал GB News.

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#россия
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Путин пообещал подробно рассказать Лукашенко о ситуации в зоне СВО
28 января 2024, 19:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать белорусского лидера Александра Лукашенко о происходящем в зоне проведения спецоперации.
Отмечается, что лидеры провели двустороннюю встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Ранее Лукашенко рассказал, что в ходе беседы с российским коллегой были затронуты темы экономики и военно-промышленного сотрудничества, с учётом опыта проведения Россией спецоперации на Украине.

Напомним, что Александр Лукашенко прибыл в Россию накануне. Вместе с Путиным он принял участие в ряде мероприятий, посвящённых 80-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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#владимир путин
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#спецоперация
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ЦИК РФ рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента 29 января
28 января 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно информации на сайте штаба кандидата Путина, со всех регионов России было собрано свыше 2,5 миллионов подписей, что в десять раз превышает необходимое для выдвижения количество.

Затем сообщалось, что ЦИК РФ проверил все подписные листы, предоставленные штабом кандидата.

Напомним, что президентские выборы в России будут продолжаться три дня – с 15 по 17 марта 2024 года.

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#владимир путин
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#выборы
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Лукашенко перечислил темы, которые обсудил с Путиным
Лукашенко обсудил с Путиным экономику и военно-промышленное сотрудничество
28 января 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал темы, которые обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в ходе двусторонней встречи.
Отмечается, что были затронуты темы экономической сферы и сотрудничества в военно-промышленной области с учётом опыта спецоперации России на Украине.

Лукашенко подчеркнул, что всегда раз посещению России, поскольку здесь есть, что посмотреть, и о чём поговорить.

Белорусский президент добавил, что обсудил эти темы со своим российским коллегой после их участия в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Лидеры присутствовали на церемонии в формате видеосвязи.

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#александр лукашенко
#владимир путин
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#экономика
#сотрудничество
#оборона
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Израиль оказался крупным источником оружия для палестинского движения ХАМАС
NYT: Израиль оказался крупным источником оружия для ХАМАС
28 января 2024, 17:59

Фото: iStock/ffikretow

Израиль оказался крупным источником оружия для палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times.
Последние разведывательные данные раскрыли, как движение смогло самостоятельно сделать большое количество ракет и противотанкового вооружения из тысяч неразорвавшихся снарядов, сброшенных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа.

По данным издания, боевики ХАМАС извлекают взрывчатку из неразорвавшихся боеприпасов и используют её в своих ракетах.

Кроме того отмечается, что ХАМАС предоставляет своим бойцам оружие, украденное с израильских военных баз.

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#израиль
#хамас
#палестина
#оружие
#конфликт
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Песков раскрыл, сколько будет продолжаться русофобия на Западе
Песков: на Западе русофобия продлится десятилетия, но здравый смысл возобладает
28 января 2024, 17:42

Фото: сайт Кремля

Антироссийские, русофобские настроения будут наблюдаться на Западе ещё несколько десятилетий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, русофобия на Западе активно распространяется уже не один год и, скорее всего, будет продолжаться и дальше. Чтобы России полностью избавиться от такого мнения извне, могут понадобиться десятилетия. Однако в какой-то момент здравый смысл возобладает, подчеркнул Песков.

Ранее вице-спикер Словакии Любош Блага заявил, что сделает всё, чтобы остановить распространение в стране «больной» русофобии и фашистских нарративов по отношению к России.

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#дмитрий песков
#россия
#будущее
#политика
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