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Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил в интервью финской газете Ilta-Sanomat, что невозможно создать будущую архитектуру безопасности в Европе без участия России.
Отвечая на вопрос о том, какой путь выберет Запад во взаимодействии с Россией после завершения украинского кризиса, он отметил, что не может предсказать времени начала таких переговоров и участников.
При это он выразил надежду, что Европейский союз сможет сыграть ключевую роль в этих дискуссиях, и Россия примет участие в диалоге, когда придет подходящее время.
Говоря о конфликте на Украине, министр выразил приоритетное стремление правительства Венгрии — достичь прекращения огня как можно скорее.
По его мнению, долгосрочное урегулирование кризиса возможно лишь через переговоры. Он подчеркнул, что не может предсказать, насколько стабильным будет мир между сторонами, но утверждает, что военные действия не приведут к настоящему миру.
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При это он выразил надежду, что Европейский союз сможет сыграть ключевую роль в этих дискуссиях, и Россия примет участие в диалоге, когда придет подходящее время.
Говоря о конфликте на Украине, министр выразил приоритетное стремление правительства Венгрии — достичь прекращения огня как можно скорее.
По его мнению, долгосрочное урегулирование кризиса возможно лишь через переговоры. Он подчеркнул, что не может предсказать, насколько стабильным будет мир между сторонами, но утверждает, что военные действия не приведут к настоящему миру.
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Артем Кузьмин