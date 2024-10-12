«Русофобия»: Смит прокомментировал отказ украинцев пожать руки российским киберспортсменам

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Отказ украинских спортсменов пожимать руки россиянам на киберспортивном турнире — это акт русофобии. Такое заявление сделал 12 октября президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Игроки украинской команды Natus Vincere не пожали руки представителям российской команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро, где первые одержали победу со счетом 2:0.
Смит отметил, что политика все глубже проникает в спорт. Федерация придерживается принципов, согласно которым спорт должен оставаться вне политики.
Ранее стало известно, что российские кибеоспортсмены не смогут участвовать в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требований о нейтральном статусе.
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«На турнире в Рио-де-Жанейро, где встречались две зарубежные киберспортивные команды, не обошлось без проявления русофобии, следы которой мы все чаще замечаем на Западе», — цитирует президента ФКС ТАСС.
Смит отметил, что политика все глубже проникает в спорт. Федерация придерживается принципов, согласно которым спорт должен оставаться вне политики.
«Мы всегда рады видеть любые иностранные команды и киберспортсменов на соревнованиях, которые проводятся в России под эгидой федерации», — добавил Смит.
Ранее стало известно, что российские кибеоспортсмены не смогут участвовать в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требований о нейтральном статусе.
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Лия Мурадьян