Программа кибергигиены познакомила с правилами безопасности 10 млн человек

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С 2022 года более 10 млн. россиян узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
«Обучение цифровой грамотности продолжается благодаря «Госуслугам», соцсетям и рекламным материалам. Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете», – говорится в сообщении.Узнать о кибергигиене можно: на портале «Кибербезопасность – это просто» на портале госуслуг. Там можно ознакомиться с правилами поведения в интернете, скачать
карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 млн пользователей.
Другой источник информации – сайт «КиберЗОЖ». На нём собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Там можно узнать, какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию.
Сайт «Прокачай скилл защиты» в игровой форме рассказывает, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создать, чтобы их не
взломали.
Сайт «Кибербуллинг» информирует молодых людей, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с
неприятными ситуациями Сети.
На сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Там можно даже потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.
Как отметили в Минцифры, программа реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.
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Лора Луганская