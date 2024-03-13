Рябков предложил отложить вопрос о расширении БРИКС

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Обсуждение вопроса о расширении БРИКС необходимо отложить до саммита объединения в Казани, заявил заместитель министра иностранных дел РФ,, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Мы должны обеспечить для стран, заинтересованных в сближении с БРИКС, площадку, платформу, где можно работать в практическом плане, не ощущая себя обойденными и встраиваясь в этот ритм взаимодействия», – отметил он.
Рябков подчеркнул, что главной задачей, стоящей перед БРИКС, должна стать прежде всего интеграция стран, которые «только что присоединились». Вторая ключевая задача – формулирование категории стран-партнеров и составление их перечня.
В настоящее время членами организации являются девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
Ранее Владимир Путин заявил о привлекательности БРИКС для государств мира.
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Александр Климов