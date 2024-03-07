Путин рассказал о привлекательности БРИКС для государств мира

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Президент России Владимир Путин рассказал о привлекательности БРИКС для стран на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает издание «Известия».
«Сегодня это мощное, действительно серьезное объединение, магнит, который притягивает очень многие страны мира. Действительно, эти страны набирают обороты», – отметил российский лидер.
Ранее посол ЮАР в России заявил, что 25 государств ждут присоединения к БРИКС.
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Александр Климов