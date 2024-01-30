Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Один арсенал»: Лавров прокомментировал слухи о возвращении ядерного оружия в Британию

«Один арсенал»: Лавров прокомментировал слухи о возвращении ядерного оружия в Британию

РФ воспринимает ядерное оружие США, Великобритании м Франции как один арсенал
30 января 2024, 16:30
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Россия воспринимает ядерное оружие США, Великобритании и Франции как один арсенал, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга.
«Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Так глава МИД РФ ответил на вопрос о том, владеет ли Россия информацией о планах Соединённых Штатов Америки вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. При этом, по словам Лаврова, Россия, в любом случае воспринимает оружие Вашингтона, Парижа и Лондона в качестве единого ядерного арсенала, который направлен против Москвы.


При этом, Россия полностью учитывает риски, которые могут быть вызваны таким решением Североатлантического альянса, подытожил Лавров.

Читайте также:

«Не замечают»: Запад не обращает внимание на расползание поставляемого ВСУ оружия по миру

Лавров назвал абсурдными заявления о намерении РФ напасть на Прибалтику

Лавров: США не добьются изменений по заходу военных кораблей в Чёрное море
#сергей лавров
#мид рф
#ядерное оружие
#сша
#франция
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве восстановили отопление в 98 жилых домах
30 января 2024, 16:45

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Параметры отопления, сниженные в 98 многоквартирных домах и пяти социальных объектах Королёва из-за сбоя в работе наружных сетей теплоснабжения, полностью восстановлены, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Параметры отопления необходимо было ненадолго снизить для того, чтобы устранить сбой на теплосетях. Сейчас ремонтные работы полностью завершены, отопление функционирует нормально», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что сбой на теплосетях произошёл на улице Калинина в районе дома №13/8.

Читайте также:

В Подмосковье в 2024 году проведут капремонт 4 тыс домов

Жители Подмосковья могут обратиться по вопросам ЖКХ через робота Женю

Пострадавшим от коммунальных аварий подольчанам сделают перерасчёт за ЖКУ
#королёв
#отопление
#сбой
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инспекторы ГУСТ напомнили о правилах использования газа в квартире
30 января 2024, 16:35

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Газовая безопасность в квартире и доме: рассказываем про обязанности управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО рассказали какие обязанности должна выполнять управляющая компания в безопасном использовании газового оборудования.

«Одной из ключевых задач управляющих компаний является контроль за состоянием внутридомовых газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов. В отопительный период управляющие компании внимательно следят за состоянием оголовков дымовых и вентиляционных каналов, чтобы не допустить обмерзания или закупорки. Не реже одного раза в 10 рабочих дней управляющие компании проводят проверку загазованности подвалов и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале с указанием даты, помещений и лиц, которыми проводилась проверка», — поделились инспекторы.

Кроме этого, УК обязаны оказывать специалистам газовой службы помощь при проведении ремонта и техобслуживания газового оборудования.

Стоит отметить, что при подозрениях на утечку газа или неисправности оборудования необходимо выключить электроприборы и сообщить в службу 112.

Читайте также:

Сотрудники ГУСТ МО напомнили о необходимости дезинсекции общего имущества жилого фонда

В Подмосковье с начала января прочистили более 400 мусоропроводов

В Подмосковье на уборку дворов от снега вышли более 14 тысяч дворников
#проверка
#помощь
#ук
#управляющая компания
#контроль
#сотрудники
#густ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет на заводе в Екатеринбурге
30 января 2024, 16:30

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в настоящее время находится с визитом в Екатеринбурге. Он, в частности, проверил работу предприятия концерна «Алмаз-Антей», на котором производятся крылатые ракеты «Калибр» и комплекса «Искандер».
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. В Минобороны уточнили, что в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа министр проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями военно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Сначала глава Минобороны посетил Машиностроительный завод имени М. И. Калинина (ЗИК). Затем проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр», а также крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Читайте также:

Россия в два раза увеличила выпуск ракет для систем ПВО

Шойгу посетил НИИ Минобороны в Подмосковье

Шойгу: благодаря работе МО и ОПК производство вооружений выросло в разы
#завод
#производство
#министр
#поездки
#минобороны
#сергей шойгу
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за ненадлежащее содержание территорий выписаны штрафы на сумму 27 млн рублей
30 января 2024, 15:39

Фото: ГУСТ МО

Штрафы за нарушения в содержании в упрощенном режиме превысили 27 миллионов рублей с начала года. Об этом сообщила главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Цифровой мониторинг помогает выявлять уборку территорий в упрощенном режиме по трем основным источникам: камеры на дорогах и «Безопастный регион», а также автомобили с искусственным интеллектом.

«Всего с начала года при помощи имеющихся цифровых инструментов по упрощенной системе выписано 515 постановлений на сумму 27 миллионов 733 тысячи рублей. Большая часть штрафов пришлась на водителей без разрешающих перевозку стройотходов документов — 347 фактов на 24 миллиона 188 тысяч рублей. Мобильные комплексы также в упрощенном порядке отправили 117 «писем счастья» на 2 533 000 рублей, а камеры «Безопасный регион» — 51 протокол на сумму свыше 1 миллиона рублей», — рассказала руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что нарушитель получает штраф после нескольких проигнорированных предупреждений.

Читайте также:

В подмосковном Пересвете по фасаду треснул многоэтажный жилой дом

В Подмосковье выявили порядка тысячи нарушений через «Безопасный регион»

Штрафы за нелегальную перевозку мусора в Подмосковье с начала года превысили 24 млн рублей
#безопасный регион
#штраф
#автомобили
#камеры
#мониторинг
#густ светлана аипова
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режим «чёрного неба» введён в Красноярске из-за неблагоприятных метеоусловий
30 января 2024, 15:34

Фото: istockphoto.com/SLAVYNKA

В Красноярске ввели режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных погодных условий, который продлится до 2 февраля.
Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, в городе зафиксировано экологическое бедствие первой степени опасности. В таких условиях предприятия населённого пункта должны сократить количество выбросов в атмосферу на 15-20 %, а желательно как можно меньше времени проводить на улице.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальных погодных изменениях на северо-европейской территории России.

«Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром — на северо-европейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0 °С. Отклоняется от нормы на 12-16 °С», — поделился в беседе с RT Шувалов.

В прошлом году жители Красноярска писали петицию на имя президета России Владимира Путина с просьбой разобраться с проблемой предприятия, где не установлены современные высокоэффективные системы фильтрации, из-за чего город часто сталкивается с экологическими проблемами. А до этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова критиковала «Русал» из-за выбросов Красноярского алюминиевого завода.

Читайте также:

В Подмосковье продлили предупреждение об опасной погоде из-за гололедицы

Метеоролог Старков: «В Москву возвращается оттепельная погода»

Синоптик Позднякова спрогнозировала мокрый снег в столице
#погода
#снег
#предприятия
#красноярский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение по путепроводу у железной дороги в Апрелевке запустят в конце года
30 января 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движение по путепроводу через железную дорогу Киевского направления МЖД в Апрелевке планируют в конце года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Это сооружение станет частью МЦД-4.
«Строители приступили к устройству свайного фундамента под четвёртую опору, которая будет расположена прямо у железнодорожных путей со стороны ул. Самохина. Затем они начнут работы по пятой опоре со стороны ул. Апрелевской. Параллельно завершается возведение опор путепровода № 1,2,3,6,7 и 8. Идёт строительство подпорных стен, переустройство инженерных коммуникаций и обустройство ливневой канализации», – рассказали в ведомстве.
Проект предусматривает строительство двухполосного путепровода длиной 272 м. Также планируется устройство пешеходной зоны, автобусных остановок и линии наружного освещения.

Для удобства жителей будут построены две разворотные петли – на ул. Апрелевской и ул. Самохина.

Как пояснили в региональном Минтрансе, новый путепровод обеспечит бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, разгрузит улично-дорожную сеть в Апрелевке, улучшит транспортную доступность юго-западной части Подмосковья и Новомосковского административного округа Москвы.

Читайте также:

Андрей Воробьёв проверил ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги

ЦППК за прошлый год перевезла более полумиллиарда пассажиров

В Подмосковье сделали безопасными шесть аварийных участков на дорогах
#транспорт
#минтранс мо
#строительство
#апрелевка
#развязка
#железная дорога
#путепровод
#мцд-4
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос: Россиянам для комфортной жизни нужно жильё площадью до 100 кв м
30 января 2024, 15:17

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co показал, что для комфортного проживания 34% респондентов необходима квартира от 80 до 100 кв. м.
При этом, для 31% будет достаточно 50-70 кв. м, для 16% комфортной площадью будет от 110 до 140 кв. м.

Как передаёт RT, для многих опрошенных важны малая этажность здания, развитая социальная инфраструктура здания, расположение дома в центре города, а также наличие рядом станции метро.

В исследовании поучаствовали 23 367 интернет-пользователей.

Ранее аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург.

Читайте также:

Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург

Аналитики «Авито Работа» выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны

Более 87% британцев хотят видеть Путина премьер-министром Великобритании
#социальная инфраструктура
#исследование
#россияне
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума нашла способ бороться с финансовыми пирамидами: Почему только сейчас
Законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами принят в I чтении
30 января 2024, 15:12

Фото: Официальный сайт государственной думы.

Госдума приняла в I чтении законопроект, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Авторы инициативы предложили дополнить действующий закон поправками, которые определят круг лиц, которым будет разрешено оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций физических лиц, а также ужесточит ответственность за организацию подобных компаний. О том, как отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвестиционной организации и какая ответственность установлена законом за ее создание, читайте в материале «Радио 1».

Закон о борьбе с финансовыми пирамидами


Несмотря на законодательный запрет, финансовые пирамиды в России продолжают существовать. О том, как усовершенствуются мошеннические схемы и как государство намерено с этим бороться, рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1».

«Вопрос назрел давно, и я не скажу, что именно сейчас впервые вносятся какие-то новшества в законодательство о защите граждан от финансовых пирамид. Это еще со времен МММ вводились изменения, просто пирамиды каждый раз преобразовываются и модернизируются таким образом, что уже не подпадают под действие закона, который устаревает. Схемы мошенничества меняются, поэтому, Госдума должна принять соответствующий закон, чтобы люди, которые занимаются таким видом деятельности, понимали, что они будут нести ответственность», — пояснил Кваша.


Как отличить пирамиду и инвестиционную компанию


Дмитрий Кваша рассказал, что в том случае, если в компании не могут объяснить способ заработка организации — это с большой долей вероятности финансовая пирамида.

«Если вам не могут объяснить доходчивым языком, на чем зарабатывает данная компания и все очень витиевато, то могу заверить, что это финансовая пирамида. Нужно понимать, что никаких трех, семи «иксов» при вложении капитала не бывает. Люди, которые вдруг нашли такой бизнес, не будут делиться таким секретом и не будут привлекать ваши деньги. Необходимо логически подумать, пораскинуть мыслями, можно ли заработать «икс 10» в какой-то сфере, ничего не предпринимая. Когда настойчиво предлагают войти в схему и говорят, что это ограничено по времени – это тоже очередной звоночек», — заключил эксперт.

В России продолжают бороться с финансовыми пирамидами


Госдума рассмотрела в I чтении законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами. Поправки предусматривают определение круга лиц, которые могут оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций физических лиц. В частности, речь идет о кредитных организациях, эмитентах, некредитных организациях.

Согласно действующему законодательству, отсутствие статуса финансовой организации не является ограничением для осуществления деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества граждан. Авторы инициативы отметили, что финансовые пирамиды оказывают негативное влияние на российский финансовый рынок. Так как подобные организации подрывают доверие граждан к финансовым инструментам и имеет негативный социально-экономический эффект.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в период с 2018 года по 2022 год в Банк России поступило более 6 тысяч обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды. Причиненный ущерб составил более 4,5 млрд рублей.


Что такое финансовая пирамида


Финансовая пирамида представляет собой одну из мошеннических схем, при которой основатели покрывают обязательства перед вкладчиками с помощью денег от новых вкладчиков.


Самые известные финансовые пирамиды в России

Первая финансовая пирамида в России была создана в конце 19 столетия. Ее учредителем стал директор городского банка города Скопин — Иван Рыков. Схема пирамиды была стандартной: баланс банка подделывался, постоянно привлекались новые вкладчики, чтобы их деньгами отдавать проценты. Пирамида Скопинского городского банка просуществовала целых 15 лет.


Финансовая пирамида МММ


Самая известная и масштабная финансовая пирамида была создана в 1994 году математиком Сергеем Мавроди. Количество граждан, которые лишились обманным путем своих средств, составило от 2 до 15 млн человек. Сумма ущерба, согласно официальной точке зрения, составила около 110 млн долларов США.

После продажи всех акций, Мавроди напечатал билеты, не подпадавшие под закон о ценных бумагах, которые позже прозвали «мавродиками». Чтобы избежать проблем с законом, было объявлено, что билеты — сувенирные и, получая их «в подарок», граждане добровольно жертвуют деньги МММ. Если акционеру требовались деньги, то он сдавал билет в пункт продажи, и теперь уже компания, получая билет, жертвовала гражданину наличные. Однако обманутое население своих средств так и не получило.


Сетевой маркетинг: Switips


Кэшбек-сервис Switips впервые объединил в себе сетевой маркетинг и пирамиды. Ресурс якобы сотрудничал с более чем 5000 магазинов и пообещал возвращать до 40% от стоимости товара. В проект требовалось приводить других участников, с которыми работали вербовщики.

На деле получилась простая и прибыльная мошенническая схема — заплати, чтобы мы научили тебя вовлекать людей в проект, которые также заплатят деньги за это обучение.

Депутат Госдумы Аркадий Свистунов рассказал о поправках


В рамках своего выступления на Пленарном заседании в Госдуме, парламентарий пояснил, что предложенные поправки направлены на ограничение деятельности по привлечению средств физических лиц до того, как наступят последствия для вкладчиков.

«В законе есть ряд составов, которые предусматривают меры борьбы с финансовыми пирамидами, однако практика показала их слабую эффективность. Достаточно сложно доказать факт пирамиды, пока организация работает. Уже когда учредители «растворяются» и поступают жалобы, только тогда можно доказать, что действовала пирамида», — пояснил Свистунов.

На вопрос о том, имеет ли смысл полностью поменять законодательство, регулирующее привлечение средств физлиц в качестве инвестиций, Свистунов ответил, что такой необходимости нет.

«Смысла полностью менять закон нет. На стадии, когда нет закрепленных условий привлечения денежных средств от физических лиц, любой может заниматься противоправной деятельностью. Доказывать без потерпевших наличие факта пирамиды сложно. Поэтому мы пытаемся не допустить выхода на рынок недобросовестных компаний. В УК РФ уже есть статья за деятельность с признаками финансовой пирамиды, практика, возможно, ответственность придется ужесточить, пока речь идет о штрафах», — сообщил депутат.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия в два раза увеличила выпуск ракет для систем ПВО
30 января 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

Предприятия военно-промышленного комплекса в два раза нарастили производство ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В настоящее время глава российского оборонного ведомства находится с визитом в Екатеринбурге, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». В его планы входит посещение Машиностроительного завода им. М. И. Калинина (ЗИК), а также расположенные на его территории ОКБ «Новатор» и «Уралтрансмаш».

Накануне министр обороны проинспектировал секретные научно-исследовательские институты, расположенные в Подмосковье. Шойгу, в частности, побывал в 12-ом Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Там благодаря модернизации базы кратно возросло производство число образцов вооружения и специальной техники.

Читайте также:

Шойгу посетил НИИ Минобороны в Подмосковье

Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области

Шойгу: благодаря работе МО и ОПК производство вооружений выросло в разы
#подмосковье
#производство
#министр
#минобороны
#вооружения
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф