«Один арсенал»: Лавров прокомментировал слухи о возвращении ядерного оружия в Британию

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Россия воспринимает ядерное оружие США, Великобритании и Франции как один арсенал, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга.
«Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность», — прокомментировал ситуацию Лавров.
Так глава МИД РФ ответил на вопрос о том, владеет ли Россия информацией о планах Соединённых Штатов Америки вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. При этом, по словам Лаврова, Россия, в любом случае воспринимает оружие Вашингтона, Парижа и Лондона в качестве единого ядерного арсенала, который направлен против Москвы.
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Евгения Парфентьева