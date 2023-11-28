Ряд европейских государств отказался от участия во встрече глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова

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Министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия во встрече глав ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия на ней главы российского МИД Сергея Лаврова.
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что встреча Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном на совещании глав МИД ОБСЕ не состоится. Это связано с тем, что американская сторона не отправляла соответствующий запрос России.
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Анастасия Чинкова