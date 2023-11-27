Лавров: Антироссийские санкции сохранятся после завершения украинского конфликта

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Антироссийские санкции никуда не исчезнут после завершения спецоперации. Поэтому Россия должна быть готова самостоятельно производить все необходимое, чтобы ни от кого не зависеть.
Сергей Лавров также указал на действия американских и европейских политиков, которые приезжают в государства Центральной Азии с требованиями поддерживать антироссийские санкции. По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, такие требования просто унижают эти страны. Лавров назвал такое поведение представителей Запада «просто наглостью».
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