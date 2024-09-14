С октября в России начнёт действовать новая шкала утилизационного сбора

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Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и специальной техники. Согласно новым правилам, с 1 октября 2024 года утильсбор на машины и прицепы повысится на 75-80%.
Соответствующее решение принято правительством РФ. В министерстве промышленности и торговли уточнили, что предстоящая индексация является только первым этапом. Утилизационный сбор будет повышаться и далее, но уже не так резко. После 1 января каждого следующего года он будет подниматься в пределах 10-20%.
В Минпродторге уточнили, что коэффициенты, по которым будет рассчитываться утилизационный сбор, разработаны с учётом прогнозируемого уровня инфляции и макроэкономических факторов. Представители министерства также подчеркнули, что в отношении российских предприятий автопрома будут приняты меры государственной поддержки, чтобы индексация сбора не сказалась на стоимости производимой техники.
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Александр Бойцов