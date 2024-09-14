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С октября в России начнёт действовать новая шкала утилизационного сбора

Минпродторг: Утилизационный сбор в России с 1 октября повысится на 75-80%
14 сентября 2024, 08:24
Фото: istockphoto/VTT Studio

Фото: istockphoto/VTT Studio

Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и специальной техники. Согласно новым правилам, с 1 октября 2024 года утильсбор на машины и прицепы повысится на 75-80%.


Соответствующее решение принято правительством РФ. В министерстве промышленности и торговли уточнили, что предстоящая индексация является только первым этапом. Утилизационный сбор будет повышаться и далее, но уже не так резко. После 1 января каждого следующего года он будет подниматься в пределах 10-20%.

В Минпродторге уточнили, что коэффициенты, по которым будет рассчитываться утилизационный сбор, разработаны с учётом прогнозируемого уровня инфляции и макроэкономических факторов. Представители министерства также подчеркнули, что в отношении российских предприятий автопрома будут приняты меры государственной поддержки, чтобы индексация сбора не сказалась на стоимости производимой техники.

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«Россия примет своё решение»: Кеннеди-младший предостерёг США
Кеннеди-младший призвал Белый дом остановить безумную эскалацию на Украине
14 сентября 2024, 07:50

Фото: istockphoto/Arseniy45

Администрация Белого дома должна прекратить безрассудную эскалацию, связанную с бесконечными обсуждениями разрешения Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
Об этом заявил бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший. Это будет являться прямым участием западных стран в украинском конфликте, написал он в своей социальной сети Х (бывший Twitter). А это коренным образом изменит саму его суть, добавил политик.

«Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира», — подчеркнул Кеннеди.

Он пояснил, что Россия в ответ на столь очевидную угрозу своей безопасности вынуждена будет предпринимать адекватные ответные шаги, о чём прямо сказал президент РФ Владимир Путин. Представитель знаменитой американской семьи обратился к Джозефу Байдену и Энтони Блинкену с призывом остановить безумную эскалацию, пока не стало слишком поздно. Для всех.

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Нидерланды не смогут передать Украине обещанные Patriot из-за решения союзника
14 сентября 2024, 06:27

Фото: istockphoto/stormwatch153

Нидерланды не смогут отправить обещанные системы ПВО Patriot на Украину из-за решения, принятого их союзниками. Об этом сообщил портал NL Times со ссылкой на источник из Министерства обороны страны.
Утверждается, что союзник Амстердама отказался поставлять систему. Министерство обороны не уточнило, о ком идет речь.

В июне стало известно, что Нидерланды совместно с другой неназванной страной планируют передать зенитно-ракетный комплекс Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ). Условия предоставления не разглашались в целях сокрытия информации от России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил больше ЗРК Patriot, чем было объявлено публично. В то же время он добавил, что этого количества недостаточно для полного удовлетворения потребностей ВСУ.

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Премьер Британии рассказал о дискуссии с Байденом относительно стратегии по Украине
Премьер Стармер: обсуждение стратегии по Украине продолжится на Генассамблее ООН
14 сентября 2024, 05:53

Фото: istock/petervician

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял участие в дискуссии с президентом США Джо Байденом по стратегии по Украине, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что встреча «не касалась конкретных решений». Британский премьер добавил, что обсуждение стратегии по Украине продолжится в более широком контексте на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Джо Байден встретились в Белом доме и обсудили долгосрочные стратегии двух стран в отношении Украины и конфликта в секторе Газа. В то же время Британия заявила, что лидеры двух стран не дадут Украине наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия. Британский премьер-министр также назвал ослабление ограничений на удары со стороны Украины «тактическим» решением.

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В Британии спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией
Меркурис: эскалация конфликта с Россией приведет к катастрофе для Британии
14 сентября 2024, 05:29

Фото: iStock/nevenmn

Британия пытается обострить конфликт с Россией, что станет катастрофой для самой нее самой. Такое заявление озвучил британский аналитик Александр Марколис в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.
Он отметил, что британская армия находится в плачевном состоянии, особенно из-за дефицита бюджета. Эксперт добавил, что только половина имеющихся в ее распоряжении истребителей боеспособна.

«Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?» – спросил он.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок предупредил, что отмена запрета Украине наносить удары вглубь России западными ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина на предмет возможных последствий такого решения.

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Байден направил запрос в конгресс о продлении полномочий на помощь Киеву
Hill: Байден запросил у конгресса продление полномочий на военную помощь Украине
14 сентября 2024, 05:04

Фото: сайт Белого дома США

Президент США Джо Байден попросил Конгресс продлить военную помощь Украине в размере 5,8 миллиарда долларов, сообщает издание The Hill.
«Администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября», – говорится в публикации.

Отмечается, что данный запрос должен войти в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда закончится финансовый год. По словам источников, если Конгресс не продлит полномочия на поставку оружия Киеву, президент может объявить о разовом пакете военной помощи Украине на ту же сумму.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что оборонное ведомство США располагает 5,9 миллиардами долларов для помощи Украине, но все эти средства могут «сгореть». По его мнению, чтобы избежать подобной ситуации, Конгрессу США необходимо продлить полномочия на следующий финансовый год.

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В КНДР рассказали детали встречи Шойгу и Ким Чен Ына
Ким Чен Ын на встрече с Шойгу: отношения с РФ развиваются во многих сферах
14 сентября 2024, 04:36

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и заверил его в расширении сотрудничества с Россией в духе договора о всеобъемлющем партнерстве. Подробности встречи были предоставлены Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления стратегического диалога между двумя странами, обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности и интересов, региональные и международные проблемы и достигли общих удовлетворительных мнений по обсуждаемым вопросам.

Ким Чен Ын также отметил, что отношения между КНДР и Россией динамично развиваются во всех областях, включая политику, экономику и культуру.

В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.

В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.

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#совбез
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США не сообщили о решении одобрить удары ВСУ вглубь России
14 сентября 2024, 03:21

Фото: iStock/iSidhe

Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал объявлять решение о том, будет ли разрешено Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории. Об этом говорится в итоговом заявлении.
Отмечается, что в заявлении не содержится информации о решениях Вашингтона и Лондона относительно использования ВСУ западных ракет для нанесения ударов по российской территории. Байден и Стармер лишь подтвердили неизменную поддержку Киева.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что идея Запада позволить Украине наносить удары вглубь территории России является опасной и безрассудной.

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#россия
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США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии
Reuters: Госдепартамент США одобрил продажу 32 истребителей F-35 Румынии
14 сентября 2024, 02:54

Фото: iStock/TebNad

Государственный департамент США одобрил возможную продажу истребителей F-35A Lightning II правительству Румынии, передает Reuters.
Отмечается, что Румыния приобретет 32 истребителя, а также 33 двигателя и ряд прочего оборудования. Стоимость контракта составит 7,2 миллиарда долларов США.

Ранее сообщалось, что американский оборонный подрядчик активно набирает бывших военных летчиков для работы на румынской авиабазе. Утверждается, что на авиабазе также проходят подготовку пилоты истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
14 сентября 2024, 02:04

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности России.
Встреча состоялась в Пхеньяне, куда Шойгу прибыл 13 сентября. Отмечается, что встреча прошла в «исключительной атмосфере доверия и дружбы».

«В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», – утверждается в заявлении.

В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.

В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.

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#кндр
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#встреча
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