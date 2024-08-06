Автодилеры просят Минпромторг назвать получателя денег от повышенного утильсбора

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Ассоциация «Российские автодилеры», которая представляет интересы более 1,6 тысячи дилерских центров РФ, написала письма в Минпромторг и Минфин с просьбой назвать получателя денег от повышенного утильсбора. Об этом со ссылкой на текст заявлений сообщает РБК. По данным ассоциации, повышение сбора приведет к тому, что в 2030 году только от 5-7% процентов россиян смогут позволить себе покупку машины.
«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — заявили в «Российских автодилерах»По информации издания, ведомство ответило, что обращение «будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом».
Отмечается, за прошлый год бюджет собрал 659 млрд рублей утилизационного сбора, а в 2024 году эта сумма может достигнуть 967 млрд.
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