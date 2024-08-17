Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предотвратили высадку десанта на левом берегу Днепра в районе сел Клиники и Днепляны. Слова глаголы региона приводит РИА Новости.
Сальдо заявил, что ВСУ предотвратили высадку десанта в Клиниках и Днепрянах и терроризируют мирное население. По его словам, наибольшую опасность представляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пролетающие в нескольких километрах от реки и появляющиеся в новых селах, где их никогда не было.
Ранее Сардо уже рассказывал об уничтожении антенны ВСУ Starlink в Херсонской области.
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Александр Климов