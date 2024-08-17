Сальдо заявил об окончании попыток ВСУ выссалиться в Крынках и Днепропетровске

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе, что вынудило украинское военное командование вывести часть войск из других регионов и направить их в Курск. Это заявление Меркурис сделал в своем блоге на YouTube.