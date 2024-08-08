Военные ЧВК «Вагнер» приехали в Курскую область для боев с ВСУ

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Военный корреспондент Егор Гузенко, наиболее известный под псевдонимом «Тринадцатый» заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ. Об этом информирует «Главный региональный».
На кадрах, опубликованных Гузенко, бойцы ЧВК сообщили, что они направляются в Курск, чтобы разбить позиции украинских националистов. Автор публикации также пожелал успехов военным ВС РФ.
Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что один из отрядов спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
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Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что один из отрядов спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
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Екатерина Коршунова