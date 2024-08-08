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Военные ЧВК «Вагнер» приехали в Курскую область для боев с ВСУ

Военкор Гузенко: бойцов ЧВК Вагнер перебрасывают в Курскую область
08 августа 2024, 09:14
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный корреспондент Егор Гузенко, наиболее известный под псевдонимом «Тринадцатый» заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ. Об этом информирует «Главный региональный».
На кадрах, опубликованных Гузенко, бойцы ЧВК сообщили, что они направляются в Курск, чтобы разбить позиции украинских националистов. Автор публикации также пожелал успехов военным ВС РФ.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что один из отрядов спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.

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Российский морпех в одиночку прорвал оборону ВСУ у Урожайного
Водитель бригады морпехов в одиночку прорвал оборону ВСУ около Урожайного
08 августа 2024, 08:26

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Водитель 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в одиночку прорвал оборону ВСУ при освобождении Урожайного на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что водитель БТР-82А бригады морской пехоты с позывным Марк в одиночку сумел прорваться сквозь линию обороны украинских боевиков. Он вел огонь из 30-миллиметровой пушки по огневым точкам противника и помог высадке десанта.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что солдат ВС РФ представлен к высокой государственной награде.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 08:21

Фото: iStock/aapsky

Военные ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на территории Курской области бронетехнику противника. Соответствующие кадры опубликовало МО РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что была уничтожена боевая машина пехоты Bradley американского производства, боевая бронированная машина «Казак», бронетранспортер, а также боевая машина пехоты ВСУ.


Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Курской области отбили атаку украинских БПЛА и ракет
Смирнов: системы ПВО ночью сбили в Курской области шесть дронов и пять ракет
08 августа 2024, 08:09

Фото: iStock/NiseriN

Российские системы ПВО минувшей ночью зафиксировали и уничтожили шесть БПЛА противника и пять ракет над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в своем телеграм-канале.
Он также обратился к местным жителям и напомнил о мерах безопасности при обнаружении фрагментов снарядов.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — подчеркнул Смирнов.
По его словам, ВСУ применили для атак беспилотники самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

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#курская область
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Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область
SHOT: солдаты ВСУ зашли в Курскую область, чтобы снять видео для командования
08 августа 2024, 08:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный боец ВСУ заявил, что украинские солдаты должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Он отметил, что более никаких задач перед украинскими боевиками поставлено не было. По его словам, после захода военных ВСУ на территорию Курской области, на них полетели артиллерийские снаряды.

Пленный добавил, что когда украинские солдаты попытались эвакуироваться с территории региона, их начали преследовать российские БПЛА.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.

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«‎Обреченная вылазка»: В США опешили после атаки ВСУ на Курскую область
Forbes: ВСУ бросают последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
08 августа 2024, 07:41

Фото: istock/Ruma Aktar

Вооруженные силы Украины совершили «‎обреченную вылазку», когда атаковали Курскую область. Об этом заявил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — отмечается в материале.

Эксперт по Украине Джон Хелин отметил, что Киев решился на азартную игру с высокими ставками, находясь в тяжелом положении.

Утром 6 августа ВСУ решили прорваться в Курскую область. Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины. По его данным, потери украинской армии составили 315 человек. Кроме этого, удалось уничтожить 54 единицы бронированной техники, а также семь танков. При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан РФ, включая детей и военные.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Боевики ВСУ убивали россиян в Курской области американским оружием
Антонов: никто не скрывает, что ВСУ убивали россиян американским оружием
08 августа 2024, 07:18

Фото: istock/Mariia Kokorina

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что удары по больницам, школам, автомобилям «скорой» и жилым домам нельзя считать правом на самооборону. По его словам, провокации в Курской области связаны с тяжелым положением ВСУ на фронте. Дипломат пояснил, что все попытки Киева остановить Россию бесполезны, военные будут и дальше освобождать российские земли.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с призывом прекратить поставки оружия Украине. Он заявил, что это способствуют эскалации конфликта и ведет к значительным потерям, в том числе среди мирного населения. Дипломат подчеркнул, что границы России считаются священными, и пообещал, что «никто из террористов не уйдет от возмездия».

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. По его словам, операция будет завершена разгромом украинских сил.

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«Искандеры» разгромили технику ВСУ в приграничном районе Курской области
«Искандер-М» уничтожил технику ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 05:41

Фото: Минобороны РФ

Российские силы нанесли удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, передает «Регнум». Обстрел с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» привел к значительным потерям в технике ВСУ.
Российские военные нанесли успешный ракетный удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, используя оперативно-тактический комплекс «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен по месту скопления военной и специальной техники украинских войск. В результате атаки были уничтожены две самоходные установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77, станция РЭБ, а также семь танков и восемь бронетранспортёров.

Минобороны также уточнило, что российские войска, при поддержке пограничников и авиации, не допустили продвижения украинских сил вглубь территории региона. В то же время, ВСУ предприняли несколько попыток прорыва границы, включая ночные атаки на мирные кварталы, что вызвало значительный ущерб и жертвы среди мирного населения.

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Отряд спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области, заявил командир Алаудинов
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: один отряд уже находится в Курской области
08 августа 2024, 01:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что один из его отрядов уже в Курской области. Он сообщил, что несмотря на наращивание сил со стороны противника, враг будет уничтожен.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что один из отрядов спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов, также находится здесь. Мы постепенно наращиваем наши силы и будем делать всё возможное на благо нашего государства. Ничего критического не произошло», — заявил Алаудинов.
По его словам, в приграничных районах Курской области противник продолжает попытки продвижения и наращивания сил, освободившихся от белорусской границы.

«Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, и эти силы будут уничтожены», — отметил командир спецназа «Ахмат».

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Преждевременно похоронили: что известно об атаке ВСУ на Поддубного и его состоянии сейчас
Военкор Поддубный получил ранение, но он жив
08 августа 2024, 00:54

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Вечером 7 августа Telegram-каналы облетела новость о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, однако не прошло и двух часов, как появилась информация о том, что Поддубный ранен, но жив.
Как развивались события и в каком состоянии находится сейчас Поддубный, рассказывает редакция «Радио 1».

Как депутат «похоронил» Поддубного


Первым о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале, однако позднее он исправил сообщение. Весть подхватили все российские военкоры и СМИ. При этом уточнялось, что официально данная информация не подтверждена. СМИ писали, что в автомобиль военкора попал украинский FPV-дрон во время его работы в Курской области, где сейчас идет наступление ВСУ.

Многие военные ресурсы выразили преждевременные соболезнования в связи с гибелью военкора, но были и те, кто до последнего надеялся, что новость не подтвердится.

Поддубный жив, но ранен


Не успели военкоры выразить соболезнования, а украинские ресурсы позлорадствовать, как пришла новая весть: Поддубный жив, но получил серьезные ожоги спины. Еще через несколько минут сообщили, что военкор получил серьезное ранение и находится на грани жизни и смерти, но жив.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщили в ВГТРК.

О состоянии Поддубного официально


Наконец начала появляться официальная информация. В Минздраве РФ сообщили, что Поддубный действительно ранен и находится в реанимации, но при этом военкор в сознании. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в одной из больниц Курска. Кроме того, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.

Одним из первых высказался врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов.

Не остался в стороне и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Слава Богу, что первоначальные сообщения о гибели военкора ВГТРК оказались фейком. Евгений тяжело ранен при выполнении профессионального долга в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. Врачи борются за его жизнь. Теперь, когда его преждевременно похоронили, он должен жить долго», — написал Хинштейн.

По его словам, Делягин, первым сообщивший о гибели Поддубного и ставший официальным первоисточником этой информации, находится сейчас на отдыхе в Сочи.

Точку в вопросе о состоянии Поддубного поставил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Сам раненый военкор еще на связь не выходил. Сейчас многие российские военные Telegram-каналы уже удалили преждевременные сообщения о смерти Евгения Поддубного. Делягин же оправдался тем, что о гибели военкора ему сообщили люди с мест, которым он доверяет, однако это не являлось официальными данными.

Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.

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