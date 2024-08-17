В Великобритании поляка судят, поскольку он притворился участником ЧВК «Вагнер»

Фото: iStock/Zolnierek
В Великобритании начался суд над поляком, который утверждал, что является членом ЧВК «Вагнер», сообщает The Times.
49-летний Петр Кучарски «говорил людям и создавал впечатление», что он был членом ЧВК «Вагнер» с 15 сентября по 28 октября 2023 года. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что доказательств того, что подсудимый вступил в ЧВК, отсутствуют.
Приговор в отношении него будет вынесен в ноябре. В Польше Кучарски ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за вооруженное ограбление.
В сентябре 2023 года Министерство внутренних дел Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Активная поддержка этой организации является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет и штраф.
Читайте также:
Военные ЧВК «Вагнер» приехали в Курскую область для боев с ВСУ
МИД РФ: Киев атакой в Курской области пытался показать подобие активности
Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область
Приговор в отношении него будет вынесен в ноябре. В Польше Кучарски ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за вооруженное ограбление.
В сентябре 2023 года Министерство внутренних дел Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Активная поддержка этой организации является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет и штраф.
Читайте также:
Военные ЧВК «Вагнер» приехали в Курскую область для боев с ВСУ
МИД РФ: Киев атакой в Курской области пытался показать подобие активности
Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область
Александр Климов